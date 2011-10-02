Hes'lerin Görünmeyen Yüzü

Karadeniz Bölgesi’nde inşası tamamlanan HES projelerinde üretilecek olan elektrik enerjisini sisteme taşıyacak olan enerji nakil hatları tartışmaya neden oldu. Birer birer dikilmeye başlayan yüksek gerilim hatlarının kanser başta olmak üzere ölümcül hastalıklara neden olduğu iddiasını gündeme getiren Karadeniz İsyandadır Platformu bünyesinde oluşturulan Rize Çalışma Grubu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkilileri ve kamuoyunu uyardı.





Rize’nin Çayeli İlçesindeki Senoz Vadisi’nde protesto gösterisi düzenleyen köylüler, yüksek gerilim hattı direğini halatla çekerek yıkma girişiminde bulundular. Enerji iletim hattı altında kalan arazileri için ücret ödeneceği gerekçesiyle gönderilen ’Pazarlığa çağrı’ mektuplarını yakan ve santral binasına yürümek isteyen köylülerle ile yolu kesen Jandarma ekipleri arasında tartışmalar yaşandı. Karadeniz İsyandadır Platformu bünyesinde oluşturulan Rize Çalışma Grubu’ndan Zeynep Holoğlu, Açelya Bal ve Kıymet Erol burada bir basın açıklaması yaparak gelişmeye tepki gösterdiler. Karadeniz Bölgesinin yüksek gerilim’ hattına girmekte olduğunun altı çizilen açıklamada, "HES projeleri’nin 'dolaptaki iskeleti', 'görünmeyen yüzü' yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bu projeler bugüne kadar yalnızca sularımızın ticaretleştirilmesi, su kullanım haklarımızın şirketlere devredilmesi, büyük doğa ve kültür tahribatı olarak görüldü. Oysa her şey bundan ibaret değildir. Bugüne değin üzerinde durulmayan korkunç bir yüzü daha vardır bu projelerin: yüksek gerilim hatları" ifadelerine yer verildi.



Kanser Ve Ölüm Tehdidi

Karadedeniz Bölgesindeki bir çok HES projesinin bittiği, bazılarının da bitmek üzere olduğunun belirtildiği açıklamada, "böylece Yüksek Gerilim Hatları vadi içlerine ve yerleşim yerlerine yakın mesafelere birer birer dikilmeye başladı. Halk bu hatların kendi yaşamları için ne anlama geldiğini yeni öğreniyor: Kan kanseri, lenf kanseri, beyin tümörü ve ölüm. Rant uğruna, yaşama can veren suların borulara aktarılarak vadilerin ölüme terk edilemesi yetmiyormuş gibi bu defa yüksek gerilim hatları yaşam alanlarına konuşlandırılarak halkın kan kanseri, lenf kanseri ve beyin tümörü gibi hastalıklara yakalanmasında bir sakınca görülmemektedir" denildi.



'Her 100 Kişiden 70'i Risk Altında' Uyarısı

Yaşam alanlarına yerleştirilen gerilim hatları ile ortaya çıkan kanser riskinin milyonda bir değil, yüzde yetmiş olduğunun ileri sürüldüğü açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi: "Bu şu anlama gelmektedir, gerilim hattı ile yaşayan her 100 kişiden 70’i kansere yakalanma riski altındadır. Bu asla ihmal edilmeyecek tüyler ürpertici bir rakamdır. Bu basın açıklaması işte bu konuya dikkat çekmektedir. Bu sadece Karadenizli’nin sorunu değildir. Yüksek gerilim hatlarının var olduğu bütün yerleşim alanlarında yaşayan insanların ortak sorunudur bu. Büyük kentlerde yaşayan halkın önemli bir kısmı farkında olmasa da yüksek gerilim hatlarından etkilenmektedir; örneğin İstanbul’da yaşayan halkın yüzde yedisi bu hatlardan yayılan radyasyona maruz kalmakta ve kanser riski altında yaşamaktadır.



Kritik Mesafe 600 Metre

Dünyada bu konu hakkında yapılmış sayısız bilimsel araştırma vardır. Burada bunlardan sadece iki tanesine değineceğiz; Oxford Üniversitesi 'Çocukluk Çağı Kanserleri Araştırma Grubu' tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada 'yüksek voltaj taşıyan elektrik tellerinin kansere neden olduğu' kesin sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları, saygın bir tıp bilim dergisinde (British Medical Journal'da) yayınlandı. Araştırmaya göre, yüksek voltaj tellerine olan kritik mesafe 600 metredir. Oturdukları ev, yüksek voltaj taşıyan havada asılı tellere 600 metre veya daha yakın olan çocuklarda lösemi ortaya çıkma olasılığı yüzde 70 oranındadır.



TÜBİTAK Kanser Haritasını Çıkardı

İkinci örneğimiz Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan bir bilimsel araştırmadır. TÜBİTAK'ın desteğiyle 2.5 yılda yapılan araştırmada Doğu Karadeniz bölgesinin kanser haritası çıkartılmıştır. Bu araştırmada Artvin ile Giresun arasındaki 250 kilometrelik yüksek gerilim hattının ölüm saçtığı ortaya konmuştur. Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek kamuoyu ile paylaşmış, enerji hattı çevresindeki yerleşim alanların açıkça risk altında olduğunu dile getirmiştir.



Çernobil'in Yerini Yüksek Gerilim Hatları Alacak

Bu araştırma Karadeniz bölgesinde kanser vakalarına çok rastlanmasının nedeninin sadece Çernobil olmadığını yüksek gerilim hatlarının da kansere neden olduğunu göstermiştir. Bugüne değin Karadeniz kanserden çok çekti ve bu konuda çok duyarlıdır. Öyle görünüyor ki, bir önlem alınmazsa, Çernobil’in yerini giderek yüksek gerilim hatları alacaktır.



Devlet Ve Şirketlerin 'Pazarlığa Çağrı Mektubu'

Yukarıdaki bilimsel araştırmalar ortada iken bugün devlet ve şirketler Karadenizli’lere yüksek gerilim hatları altında yaşamak zorunda olduklarını bildirilmekte, halka 'pazarlığa çağrı' başlığını taşıyan bir mektup göndermektedir. Bu mektupta gerilim tellerinin irtifa hakkının kamulaştırıldığı beyan edilmekte ve kendi belirledikleri fiyat aralığında halk sözde pazarlığa çağırılmaktadır. Nereden bakılırsa bakılsın büyük bir kepazelik ve bir utanç anıtı olan bu mektup Karadenizli'nin yükselen isyanına hız verecek ve onu daha da güçlendirecektir.



'Canın Pazarlığı Olur Mu?'

Tekrar soruyoruz bu ne pazarlığıdır? Böyle pazarlık olur mu? İnsanın insanı böyle bir pazarlığa çağırma hakkı var mıdır, olabilir mi? Sizler yolunuzu şaşırmışsınız, aksi halde insanları bu 'can pazarlığı'na çağırma pervasızlığını gösteremezdiniz. Sağlığın, canın pazarlığı olur mu? Bu, vadileri terk edin gidin demektir bu, açıkça söyleyemiyorsunuz ama biz bunu çok iyi biliyoruz. Köylerimize şehirlerimize yerleştirilen bu ölüm saçan hatlar derhal yıkılmalıdır. HES projelerinin bir uzantısı olan bu hatlar HESlerle birlikte vadilerden sökülüp atılmalıdır. HES'ler yıkılana yüksek gerilim hatları sökülene kadar mücadelemize devam edeceğiz!"