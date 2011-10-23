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HASDER’İN “UMUT SANDIĞI PROJESİ” ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

HASDER tarafından organize edilen Umut Sandığı Projesi’nin etkinlikleri başladı

HASDER’İN “UMUT SANDIĞI PROJESİ” ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

HASDER tarafından organize edilen Umut Sandığı Projesi’nin etkinlikleri başladı

23 Ekim 2011 Pazar 14:33
HASDER’İN “UMUT SANDIĞI PROJESİ” ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
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HASDER tarafından organize edilen Umut Sandığı Projesi’nin etkinlikleri başladı.

HASDER’den verilen bilgiye göre,  Halk Sanatları Enstitüsünde, Kıbrıs Türk ve Rum 15-18 yaş gurubundan 50 genç, “Kıbrıs el sanatlarına karşı farkındalık yaratmak  ortak kültürel değerlere sahip çıkmak ve kültürel değerler aracılığıyla barış kültürü oluşturmak” amacıyla bir araya geldi.

Bugün 10:00-17:00 saatleri arasında 4 atölye çalışmasında ahşap oymacılık, sele örücülük, dokumacılık ve ipek kozası işleri ve üretim teknikleri üzerine eğitim alan gençler, elişlerinin üretim tekniklerini öğrendi. Geçmiş dönem hakkında hazırlanan DVD ve “Elişlerimiz DVD”leri de izlendi.

13 Kasım tarihinde Lefkara işlerini yerinde tanımak amacıyla Lefkara köyüne düzenlenecek olan gözlem gezisi ve 20 Kasım tarihinde sesta örücülük, geleneksel yağ değirmeni  ve el makarnası yapımı işlerini yerinde tanımak amacıyla Serdarlı ve Büyükkonuk köylerine gerçekleştirilecek  gözlem gezileri ile kazanılan bilgiler pekiştirilecek.

25 Kasım saat 20:00’de HASDER Kaymaklı lokalinde gerçekleştirilecek “Geleneksel Kına Gecesi” ile proje tamamlanacak

HASDER tarafından yürütülen projenin finansmanı UNDP tarafından sağlandı.

Son Güncelleme: 23.10.2011 14:33
Anahtar Kelimeler:
HasderUndpEnstitüLefkaraUmut Sandığı ProjesiKıbrıs El SanatlarıYağ Değirmeni
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