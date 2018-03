Hamburg film festivali başladı

Hamburg- Festivalin açılışı Cinemaxx'da, yönetmenliğini Mohammad Rasoulo'nun yaptığı, başrolde Leyla Zareh'in oynadığı "Auf Wiedersehen" (Tekar Görüşmek Üzere) adlı İran yapımı politik içerikli filmin gösterimiyle yapıldı.

Açılışa Hamburg Eyaleti Başbakanı Olaf Scholz, eyalet Kültür Bakanı Barbara Kisseler, "Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir" adlı Türk filmin yönetmeni İmre Azem, yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı ve senaryosunu Adam Bousdoukos ile birlikte yazdığı "Soul Kitchen" adlı filmin başrol oyuncularından Pheline Roggan, ünlü sanatçılar Jasmin Gerat ile Janin Reinhardt'ın yanı sıra çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Festivalde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 39 film yer alıyor.

Festival kapsamında "Bir Zamanlar Anadolu'da" (Once Upon A Time in Anatolia), "Basın" (The Press) ve "Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir" (Ecumenopolis: Stadt Ohne Grenzen) adlı Türk filmleri de gösterilecek.