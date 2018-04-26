Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:08
Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.
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