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Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:08
Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.

GÖÇTAŞ ÇOCUK EKİBİ, 6. ULUSLARARASI ÇOCUK HALK DANSLARI FESTİVALİ- TEOS ŞENLİĞİNE KATILDI

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.
Bu yıl 6.sı düzenlenen Seferihisar Belediyesi Çocuk Halk Dansları Festivali, 18 – 25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. 
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GÖÇTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkelerinden çocukların yer aldığı festivalde, halk dansları gösterileri yanında çok çeşitli aktiviteler de yapılarak, çocukların hem farklı kültürleri tanıma ve öğrenme fırsatı yakalamaları hem de kendi kültürlerine ait müzik ve dansların tanıtılmasına katkı koyması sağlandı. 
İzmir büyükşehir belediyesine bağlı olan ve Cittaslow şehir olma özelliğini taşıyan Seferihisar Belediyesi’nin, bölgedeki tarihi, turistik ve kültürel bölgelere geziler düzenlediği, ayrıca ekiplerin Seferihisar Belediyesi tarafından uzun zamandır aktif olarak kullanılan Çocuk belediyesi hakkında izlenim edindiği kaydedildi. 
Sırbistan, Romanya, Polonya ve Ukrayna’dan ekiplerin yer aldığı festivalde, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği kafilesinde 17 dansçı, 2 eğitmen ve 2 yönetici ile yer aldı.

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