Gişede rekabet var.

ROONEY MARA

En çok satan kitaplar listesinde zirveden haftalarca inmeyen 'The Girl With The Dragon Tattoo'nun sinema uyarlamasında Rooney Mara, 'dövmeli kız' rolüyle dikkat çekecek.

KRISTEN STEWART

'Twilight'ın güzel yıldızı, serinin yeni filmi 'The Twilight Saga' ile çok konuşulacak. Yeni filminde vampir sevgilisiyle evlenip hamile kalacak olan Stewart, güzelliğiyle büyüleyecek.

AMANDA SEYFRIED

Ünlü oyuncu, 'In Time' isimli bilim kurgu filminde zengin bir ailenin kızını canlandırıyor. Filmde Seyfried, fidye isteyen bir fabrika işçisi (Justin Timberlake) tarafından kaçırılıyor.

MICHELLE WILLIAMS

Muhteşem cildi ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Michelle Williams 'My Week With Marilyn' isimli filmde, Hollywood'un efsane ismi Marilyn Monroe'yu canlandırıyor.

JULIANNE HOUGH

Seksi oyuncu Julianne Hough, 'Footloose' isimli filmde kasabalı bir rahip kızını canlandırıyor. Hough filmde, yaşadığı kasabaya taşınan şehirli bir adama aşık oluyor.