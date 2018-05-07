Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor...

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gezi otobüsü projesi KKTC’de Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde, KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) koordinasyonunda, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) teknik desteğiyle yürütülen “2016 Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri” kapsamında hayata geçirilecek.