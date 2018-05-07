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Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor...

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gezi otobüsü projesi KKTC’de Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde, KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) koordinasyonunda, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) teknik desteğiyle yürütülen “2016 Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri” kapsamında hayata geçirilecek.

Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor...

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gezi otobüsü projesi KKTC’de Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde, KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) koordinasyonunda, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) teknik desteğiyle yürütülen “2016 Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri” kapsamında hayata geçirilecek.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:43
Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor...

GİRNE BELEDİYESİ, TURİSTİK GEZİ OTOBÜSÜ SEFERLERİNE BAŞLIYOR

 Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü, önümüzdeki günlerde seferlerine başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gezi otobüsü projesi KKTC’de Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde, KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) koordinasyonunda, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) teknik desteğiyle yürütülen “2016 Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri” kapsamında hayata geçirilecek.


BAŞLANGIÇ NOKTASI BALDÖKEN OTOPARKI

Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak Girne Antik Liman, Bellapais, Zeytinlik köyü ve Deniz Şehitliği güzergahını takip edecek üstü açık otobüs, son olarak Kervansaray Halk Plajı’ndan geçecek.

Toplamda altı durakta duracak otobüs, Kervansaray Halk Plajı’ndan sonra yeniden başlangıç noktası Baldöken Otoparkı’na geri gelecek.

AMAÇ KOLAY ULAŞIM

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, turizm kenti Girne’ye kazandırılan turistik gezi otobüsüyle, kente gelen turistlerin, bölgenin turistik yerlerine kolay ulaşımını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. 

Güngördü, bu projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, otobüsün tüm kente hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Son Güncelleme: 07.05.2018 12:55
Anahtar Kelimeler:
OtobüsTuristikGirne
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