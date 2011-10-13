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Giriş ücretleri yüzde 50 artırıldı

Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarına giriş ücretleri yüzde 50 artırıldı

Giriş ücretleri yüzde 50 artırıldı

Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarına giriş ücretleri yüzde 50 artırıldı

13 Ekim 2011 Perşembe 12:21
Giriş ücretleri yüzde 50 artırıldı
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Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarına giriş ücretleri yüzde 50 artırıldı.

Dolmabahçe Sarayı'nın selamlık gezi ücreti 30 lira, Beylerbeyi Sarayı'nın ücreti ise 20 lira oldu.

TBMM Başkanlık Divanı, yeni yasama yılının ilk toplantısında gündemdeki konuları ele aldı. Alınan bilgiye göre, toplantıda Sayıştayın, “milletvekili maaşlarının fazla hesaplandığına” ilişkin raporu da gündeme geldi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, 1984'ten bu yana uygulamanın devam ettiğini, Anayasa ile ilgili kanun hükümleri gereğince yapılan düzenli denetimler sonucunda ödemelerde hiçbir yanlışlık bulunmadığını belirttiği öğrenildi.

Toplantıda, milletvekillerinin bir çok kurumun özlük haklarını düzenlediği ancak kendisiyle ilgili bir düzenlemeyi yapamadığı dile getirildi. Milletvekillerinin özlük haklarıyla ilgili yasal bir çalışmanın yapılması kararının benimsendiği öğrenildi. Divanın CHP'li üyeleri, Meclis TV'nin yayın sürelerinin kısalmasını gündeme getirmesi üzerine, TBMM Başkanı Çiçek, TRT ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin makam araçlarının yenilenmesi için ocak ayında kiralamaya gidilmesi kararlaştırıldı. Divanda, Meclisin gelecek üç yıllık bütçesi de görüşüldü. 2012 bütçesinin 651 milyon 252 bin lira olması öngörüldü. Bütçenin 332 milyon 124 bin lirası personel giderlerine, 134 milyon 674 bin lirası sermaye giderlerine ve 77 milyon 510 bin lirası mal ve hizmet alım giderlerine ayrılacak. Başkanlık Divanında, saray, köşk ve kasırlarda tahsis edilecek mekanlar ve ücretleri de yeniden belirlendi.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki Medhal Salonu, sadece devlet protokolünün kullanımıyla sınırlandırıldı, bazı salonların kiralama ücretleri artırıldı, bazılarının fiyatları aynı kaldı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki Has Bahçe'nin hafta içi ve hafta sonu farklı olan ücreti, tek fiyat oldu. Buradan yararlanmak için daha önce 100 bin lira ödenirken, şimdiki kiralama ücreti 120 bin liraya çıkartıldı. Beylerbeyi Sarayı'ndaki Has Bahçe'nin de hafta içi ve hafta sonu arasındaki fiyat farkı kaldırılarak, tek ücret olarak 75 bin lira olması kararlaştırıldı.

Bilet ücretlerinde artış Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı birimlerdeki gezi ücretlerinde de artışa gidildi. Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı'ndaki gezi ücretleri tam ve indirimli biletlerde yüzde 50 artırıldı.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki selamlık gezi ücreti tam bilet 15 liradan 30 liraya, indirimli bilet 7,5 liradan 15 liraya, Selamlık-Harem-Camlı Köşk-Saat Müzesi ücretleri de 20 liradan 40 liraya çıktı. Beylerbeyi Sarayı'nın giriş ücreti 10 liradan 20 liraya, Yıldız-Şale 4 liradan 10 liraya, Ihlamur Kasrı 4 liradan 5 liraya, Maslak Kasırları ve Aynalıkavak Kasrı 2 liradan 5 liraya, Küçüksu Kasrı 4 liradan 5 liraya, Yalova Atatürk Köşkü 4 liradan 5 liraya, Atatürk Deniz Köşkü 2 liradan 5 liraya, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası 1 liradan 5 liraya çıkartıldı.

Son Güncelleme: 13.10.2011 12:21
Anahtar Kelimeler:
ZamSarayDolmabahçeBeylerbey
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