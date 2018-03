Gerçek Rin Tin Tin’in biyografisi yayınlandı

Biz onu Red Kit’in köpeği olarak tanıyoruz ama o aslında bir film yıldızı, üstelik kendisine Oscar ödülü verilmediği için kıyametler koparılmış bir film yıldızı.Adı Rin Tin Tin, 26 filmde başrolü oynayan bu köpeğin şimdi bir de biyografisi var. Susan Orlean tarafından yazılan biyografi, New York Times Book Review’in de kapağındaydı.

RED KİT hayranları Rin Tin Tin ismine hiç de yabancı değildir. Sefil görünümlü bir köpek olarak Düldül ve Red Kit arasında bir köprü gibidir aslında. Ne var ki, New York Times Book Review’in kapaktan verdiği bir kitap haberi, gerçek Rin Tin Tin’in Oscar adayı bir film yıldızı olduğunu koydu ortaya. Susan Orlean tarafından yazılan ‘Rin Tin Tin / The Life and the Legend (Rin Tin Tin / Hayat ve Efsane) isimli 324 sayfalık kitap, bugüne kadar bir köpek hakkında yazılan ilk biyografi olduğu için ayrı bir önem taşıyor.

Ver elini Hollywood Rin Tin Tin, Lee Duncan isimli bir hava subayının Hollywood’a ve dünyaya armağanı aslında. Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da bulunan Lee Duncan, Fransa’da karşısına çıkan beş Alman kurt köpeği yavrusundan ikisini yanına alarak 1918’de ABD’ye doğru yola çıkar. Ne var ki, Nannette ismini verdiği yavru yolda ölür ve Duncan’ın elinde sadece Rin Tin Tin kalır. Duncan tarafından eğitilen Rin Tin Tin, 1922 yılında ilk gösterisine çıkacak ve büyük ilgi görecektir.

İşin ilginç yanı, gösteriyi izleyenlerden birisi Rin Tin Tin’i kameraya da almıştır. Lee Duncan, bunun üzerine uyanacak ve hemen arkasından başrolünde köpeğin bulunduğu bir senaryo yazarak soluğu Hollywood’da alacaktır. En güçlü Oscar adayı Warner Brothers ilgilenir Duncan’ın senaryosu ve Rin Tin Tin’le. Böylece hem Hollywood hem de dünya en ünlü köpek yıldızıyla tanışır. Birbiri peşi sıra 26 filmde başrol oynar Rin Tin Tin, hatta 1929’da düzenlenen ilk Oscar ödüllerinde ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında en güçlü adaylardan birisidir. Ancak Akademi jürisi, bir köpeğe ‘en iyi aktör’ ödülünü vermenin yaratacağı skandaldan çekindiğinden olsa gerek, ödülü Emil Jannings’e verir. Rin Tin Tin, 1932 yılında kendisi kadar ünlü oyuncu Jean Harlow’un kucağında öldüğünde 16 yaşındadır.

Cesedi, doğum yeri olan Fransa’ya gönderilir ve büyük bir törenle ‘Köpekler Mezarlığı’na defnedilir. Ölümünden sonra pek çok köpeğe bu isim verilir, Red Kit’in (Lucky Luke) yaratıcısı Belçikalı karikatürist Maurice De Bevere de bunlardan sadece birisidir. Contemporary İstanbul’un Onur Sanatçısı Komet LÜTFİ Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 24-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Contemporary İstanbul’un Our Sanatçısı bu yıl ünlü ressam Komet olacak. Komet’in 70’inci yaşı ‘O Değilse Başkasıdır-Esrarengiz’ başlıklı bir sergiyle kutlanacak ve sanatçı düzenlenecek sergide son yapıtlarından bazılarını sergileyecek. 6. Contemporary İstanbul’a 22 ayrı ülkeden 41’i yurtdışı ve 48’ü yurtiçi olmak üzere 89 çağdaş sanat galerisi katılacak.

DİĞER KÜLTÜR SANAT HABERLERİ Film setinde korkunç kaza SYLVESTER Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme gibi Hollywood’un ünlü yıldızların rol aldığı ‘The Expendables 2’ (Cehennem Melekleri 2) isimli filmin, Bulgaristan’daki çatışma sahnelerinin çekimleri sırasındaki patlamada bir dublör öldü. Yapım şirketi Image/Millennium Films, geçen perşembe günü Ognyanovo Gölü’ndeki baraj yakınında bir botta yapılan patlama çekimi sırasında kazanın meydana geldiğini açıkladı. Dublorün dışında bir kişinin de yaralandığı kazayla ilgili şirket üzüntülerini dile getirdi. Film, gelecek ağustos ayında vizyona girecek.

DIŞ HABERLER SERVİSİ BİFO Van için çalacak BORUSAN Kültür Sanat, 17 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) konserinin gelirini Van’daki depremzedelere bağışlayacak. Orkestra şefliğini Sascha Goetzel’in üstlendiği konserin solisti ise ünlü piyanist Gülsin Onay. Biletler Biletix’te.