Genç sanatçılardan Emre İleri’nin ikinci şiir kitabı, “Kül” adıyla yayımlandı.

Sanatın müzik ve şiir dallarında ürünleri bulunan İleri’nin yeni kitabında yer alan bazıları bir dizelik şiirleri, ressam Feryal Sükan’ın resimleri ve fotoğraf sanatçısı M. Tevfik İleri’nin bu resimleri çektiği fotoğraflarıyla görsel bir zenginlikle okurlara sunuldu.

Bazıları Afrika gazetesinin Pazar ekinde yayımlanan şiirlerden oluşan “Kül”, “Ütopyam: Güçsüzler yurduna alınan yaşlı bir nine sanki. Çete kurmakla yargılanıyor ama hala düşleri” dizeleriyle başlıyor.

“Kurumasın diye/dudakları kumun/deniz/sahilleri öper” sözcükleriyle denizi; “geliyorum demeden gelen bir kaza/gibi geldin, frenleri patladı trenin/ruhuma çarptın!” sözcükleriyle de aşkı anlatan Emre İleri’nin şiirlerinde hayata, aşka, dünyaya, barışa ve Kıbrıs’a dair duyguları var.

1982 Lefkoşa doğumlu Emre İleri’nin ilk şiir kitabı “61” adını taşıyor.