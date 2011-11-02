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GAÜ Kampüsü Bölge Özel ve Devlet Okullarının Gelişimine Katkı Yapıyor

Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde minik seyircilerin karşısına çıktı

GAÜ Kampüsü Bölge Özel ve Devlet Okullarının Gelişimine Katkı Yapıyor

Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde minik seyircilerin karşısına çıktı

02 Kasım 2011 Çarşamba 08:58
GAÜ Kampüsü Bölge Özel ve Devlet Okullarının Gelişimine Katkı Yapıyor
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Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi katkıları ile ücretsiz olarak ilkokul öğrencilerine yönelik Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “Koş Koş Hazine Peşinde” isimli müzikli çocuk oyunu Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde minik seyircilerin karşısına çıktı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesi İnan Ambarkütük’ün yazdığı ve Cevahir Caşgir’in yönettiği “Koş Koş Hazine Peşinde” isimli müzikli çocuk oyununun ilk gününde Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Girne Özel Eğitim Merkezi, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu 3., 4. ve 5.nci sınıf öğrencilerini ağırladı.

“2078 minik Tiyatro Sever İzleyecek”

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada iki gün boyunca GAÜ sahnesinin 2000’in üzerinde ilkokul öğrencisini ağırlayacağı belirtilerek GAÜ Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren okulöncesi, ilkokul ve kolej birimlerine öğrenci gelişimini en üst düzeye taşımak amacıyla hizmet veren Girne Kampüs sinema, kültür ve sanat merkezleri yanında spor alanları ve bilimsel araştırma laboratuvarlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve öğrenci gelişimine katkı sağlamak üzere Girne bölgesi devlet ve özel okullarının da hizmetinde olduğu vurgulandı.

“11 İlkokul İkinci Gün Oyunu İzleyecek”

Girne bölgesi ilkokullarının yoğun ilgi gösterdiği müzikli çocuk oyunu “Koş Koş Hazine Peşinde”ikinci günü 2 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 09.30 ve 11.00 olmak üzere iki kez sahnelenecek. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde minik izleyicilerin karşısına ikinci kez çıkacak oyunun ikinci gününde Girne Amerikan İlkokulu, Esentepe İlkokulu, M.Boransel İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Doğa Koleji-British Academy, Güvence İlkokulu, The English School of Kyrenia, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Lapta İlkokulu ve Çatalköy İlkokulu öğrenciler için sahne alacak.

Son Güncelleme: 02.11.2011 08:58
Anahtar Kelimeler:
OkulEğitimGaüTiyatroKampüs
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