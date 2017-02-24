Kültür & Sanat:
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24 Şubat 2017 Cuma 07:37

“Farklı Bir Kültür Dillirga” Yayımlandı

Kıbrıs’ta uzun yıllar Kıbrıslı Türklerle Rumların birlikte yaşadığı, 10 Türk ve 9 Rum köyünden oluşan Dillirga bölgesindeki kültürü konu alan “Farklı Bir Kültür Dillirga” adlı iki ciltlik kitap yayımlandı.

'Farklı Bir Kültür Dillirga” Yayımlandı
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8 YILLIK ARAŞTIRMANIN ÜRÜNÜ OLAN KİTAP DİLLİRGA BÖLGESİYLE İLGİLİ BİRÇOK BİLGİ YER ALIYOR

Kıbrıs’ta uzun yıllar Kıbrıslı Türklerle Rumların birlikte yaşadığı, 10 Türk ve 9 Rum köyünden oluşan Dillirga bölgesindeki kültürü konu alan “Farklı Bir Kültür Dillirga” adlı iki ciltlik kitap yayımlandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Orhan Oydaş tarafından 8 yıllık çalışmayla kaleme alınan iki ciltlik kitap, toplam 572 sayfadan oluşuyor. Tüm kitap evlerinde satışa sunulan kitapta, birçok belgeye, fotoğrafa, çizgiye ve pula da yer verildi.

Kitabın ilk cildinde, Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, etnik toplulukları ve Kıbrıslıların genleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra Dillirga bölgesinin coğrafi konumu, bitkiler, yaban hayatı, halkı, köyler, kıyafetler, düğünler, sağlık, adet ve gelenekler, geçim kaynakları, su kaynakları, öğrenim - öğretim, halkın barınma yerleri ve Erenköy Savaşına ilişkin bilgiler bulunuyor.

“Farklı Bir Kültür Dillirga”nın ikinci cildinde ise, Dillirga bölgesinin geleneksel yemekleri, süt ürünleri, çocuk oyunları, avcılık, panayırlar, ulaşım, haberleşme, işlenen cinayetler, kavgalar, hayvan hırsızlığı, meslekler, olaylar ve yaşam, insan hayatından kesitler, eskiden bölgede en çok okunan kitaplar ve anlatılan hikâyeler gibi konular yer aldı.

Yazar Orhan Oydaş, kitabıyla ilgili açıklamasında, Dillirga bölgesinde yaşanan çatışmaları konu alan çok sayıda kitap yazılmasına rağmen, bugüne dek Dillirga insanının kültürünü yansıtacak, gerçekleri vurgulayacak bir kitap hazırlanmadığını belirtti.

Oydaş, şunları ifade etti:

“İşte bu kitap, Kıbrıs’ın farklı bir kültürünü kapsamlı bir şekilde anlatmakta, geçmişin karanlıkta kalmış o gizemli ve zorlu hayatını ortaya koymaktadır. ‘Farklı Bir Kültür Dillirgaé isimli kitap, acılarla yoğrulmuş bir yaşamı tadan Dillirga insanının kültürünü  açığa çıkarmakta ve bu konuda bir boşluğu doldurmaktadır.”

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