Ezel’den sonra Labirent’te buluştular

Geçtiğimiz sezonun beğenilen dizilerinden Ezel’in iki önemli oyuncusu Sarp Akkaya ve Rıza Kocaoğlu, Tolga Örnek’in yeni filmi Labirent’te buluştu.

23 Aralık 2011 tarihinde vizyona girecek olan filmde başrolleri Meltem Cumbul ve Timuçin Esen paylaşıyor. Bu yılın en iddialı yapımlarından olan Labirent’te ülkeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan iki ajanı canlandıran Akkaya ve Kocaoğlu, aksiyonu yüksek sahnelerde performansları ile göz doldurdu. Ezel’de birbirine düşman olan Akkaya ve Kocaoğlu, Labirent’te iki yakın arkadaş ve meslektaş olarak izleyici karşısına çıkacak.