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21 Kasım 2017 Salı 12:03

“EV” OYUNU ANTALYA’DA SAHNELENİYOR

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Ev” oyunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Konuk Tiyatrolar” projesi çerçevesinde Antalya’da sahnelenecek.

'EV” OYUNU ANTALYA'DA SAHNELENİYOR
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Ev” oyunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Konuk Tiyatrolar” projesi çerçevesinde Antalya’da sahnelenecek.


Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden seçkin tiyatroları Antalya seyircisiyle buluşturan “Konuk Tiyatrolar” projesi kapsamında 23-24-25 Kasım tarihlerinde sahnelenecek “Ev” oyunu, daha önce”3. Adana Şehir Tiyatroları Buluşması”nda ve THOC(CyprusTheatreOrganisation)’da sahnelenmişti.

Aliye Ummanel’in yazıp, yönettiği “Ev” oyunu, toplumumuzun ve dünyanın bugün ve yakın tarihinin hala hesaplaşmakta olduğu göç, savaş ve mülkiyet sorunu gibi temaları içeriyor. Beş kadın karakter etrafında, kadının bu kavramlarla ilişkisini ele alıyor. ‘Ev’in bir mülkiyet nesnesi olmaktan öte önemi ve anlamı üzerinde duruyor.

“Ev” oyunu 23-24-25 Kasım tarihlerinde Mall of Antalya Sahnesi’nde saat 20:00’de ücretsiz olarak sahnelenecek.  
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