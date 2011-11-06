Efsanenin dişine rekor fiyat!

Ünlü müzisyen John Lennon’ın bir dişi İngiltere’de düzenlenen müzayede bakın ne kadara alındı?

Ünlü müzisyen John Lennon’ın bir dişi İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede, Kanadalı bir dişçi tarafından 19 bin 500 sterline (yaklaşık 55 bin TL) satın alındı.