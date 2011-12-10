Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Efsane Dönüyor

1980'lerin efsane dizisi Dallas, yeniden ekranlara dönüyor

Efsane Dönüyor

1980'lerin efsane dizisi Dallas, yeniden ekranlara dönüyor

10 Aralık 2011 Cumartesi 22:25
Efsane Dönüyor
banner238

TNT Kanalı'nda 2012 yazında gösterilmeye başlayacak dizinin çekimleri, Ekim ayı ortalarında başladı.

Entrikacı "J.R. Ewing" olarak yeniden kamera karşısına geçen Larry Hagman'a kardeşi Bobby rolünde Patrick Duffy ve eski eşi Sue Allen rolünde de Linda Gray eşlik ediyor.

Yeni serinin yapımcılığını üstlenen Cynthia Cidre, dizinin eski ile yeninin buluşmasından oluşacağını söyledi.

"Dallas" dizisi, 1978-1991 yılları arasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede gösterilmiş ve büyük ilgiyle izlenmişti. Gösterildiği ülkelerde gündemi değiştirecek kadar merakla izlenen dizide başrolü Larry Hagman (J.R), Patrick Duffy (Bobby), Victoria Principal (Pamela) ve Linda Gray (Sue Ellen) üstleniyordu.

Eylül ayında 80 yaşına giren Hagman, doktorların kendisine "yaygın görülen ve tedavi edilebilir" bir kanser teşhisi koyduğunu, ancak dizide oynamaya kararlı olduğunu açıklamıştı

Son Güncelleme: 10.12.2011 22:25
Anahtar Kelimeler:
DiziDallasEwingJr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim