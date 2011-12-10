Efsane Dönüyor

TNT Kanalı'nda 2012 yazında gösterilmeye başlayacak dizinin çekimleri, Ekim ayı ortalarında başladı.



Entrikacı "J.R. Ewing" olarak yeniden kamera karşısına geçen Larry Hagman'a kardeşi Bobby rolünde Patrick Duffy ve eski eşi Sue Allen rolünde de Linda Gray eşlik ediyor.



Yeni serinin yapımcılığını üstlenen Cynthia Cidre, dizinin eski ile yeninin buluşmasından oluşacağını söyledi.



"Dallas" dizisi, 1978-1991 yılları arasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede gösterilmiş ve büyük ilgiyle izlenmişti. Gösterildiği ülkelerde gündemi değiştirecek kadar merakla izlenen dizide başrolü Larry Hagman (J.R), Patrick Duffy (Bobby), Victoria Principal (Pamela) ve Linda Gray (Sue Ellen) üstleniyordu.



Eylül ayında 80 yaşına giren Hagman, doktorların kendisine "yaygın görülen ve tedavi edilebilir" bir kanser teşhisi koyduğunu, ancak dizide oynamaya kararlı olduğunu açıklamıştı