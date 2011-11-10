Eddie Murphy Oscar'ı sunmaktan vazgeçti

Amerikalı ünlü aktör ve komedyen Eddie Murphy, gelecek yıl şubat ayında yapılacak Oscar ödül törenlerini sunmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Murphy'nin aldığı kararda yakın arkadaşı Brett Ratner'ın ödül töreninin yapımcılığından istifa etmesinin etkili olduğu bildirildi. Ratner, Murphy'in başrolünü oynadığı yeni filminin tanıtımını yaparken eşcinsellerin alınmasına neden olan sözleri nedeniyle eleştirilmiş ve Oscar ödül töreni yapımcılığından istifa etmişti.

Oscar'ın yapımcılığını Türkiye'de "Akıl Oyunları" adıyla gösterilen Oscar ödüllü "A Beautiful Mind" filminin yapımcısı Brian Grazer üstlenecek.

Akademi Başkanı Tom Sherak, Grazer'in yeteneği, yaratıcılığı ve ilişkileriyle Oscar ödül törenine farklı bir boyut katacağını açıkladı. Ödül törenini kimin sunacağı henüz bilinmiyor. NTV video haber paketine abone olmak için