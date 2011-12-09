E-kitap basılı kitabı geçti

ABD'nin internette hizmet veren en büyük kitap satıcısı Amazon şirketinin baş editörü Chris Schluep, bu yılın kitaplar açısından gerçekten iyi bir yıl olduğunu, giderek daha fazla insanın okumaya yöneldiğini belirtti.

Kitap satın almanın artık çok kolay olduğunu belirten Schluep, bu nedenle okuyucuların sayısının arttığını, ayrıca satılan e-kitapların sayısının basılı olanlardan fazla olduğunu kaydetti.

Amazon'un rakamlarına göre, 1 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında her 100 basılı kitabın dışında 105 e-kitap satıldı. Kurgu olmayan kitapların satış listesinde ilk sırayı ise Walter Isaacson'un yazdığı, Apple şirketinin kurucusunun hayatını konu alan 'Steve Jobs' kitabı aldı.

Schluep, en fazla satılan kitabın konusu ile insanların okuma davranışlarındaki değişim arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, ''Çok sayıda insan bu kitabı, onun (Jobs'un) tasarladığı araçları kullanarak okuyor'' diye konuştu.