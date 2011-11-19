Dubai'de uçuran fuar

Paris, Farnborough, Dubai... Havacılık fuarları, bu sektörde uzmanlaşmış gazeteciler için büyük önem taşır. Hangi firmaların katıldığını, havacılık endüstrisinde neler olduğunu ve şirketler arasında nasıl anlaşmalar yapıldığını bilmek için mutlaka bu fuarları takip ederiz.

Bu yüzden Airport ekibi olarak 12’ncisi düzenlenen Dubai Airshow’u kaçırmak istemedik. Ben Hindistan’a giderken ekibimden Selin Kabataş Dubai’ye uçtu, benim kulağım da ondaydı...

Ortadoğu, Asya Pasifik bölgesiyle birlikte havacılık sektörünün en hızlı büyüdüğü pazar olarak dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) dünyanın üçüncü büyük havacılık fuarı haline gelen Dubai Airshow’a o kadar önem veriliyor ki, sadece bu organizasyon için Uluslararası Dubai Havalimanı’nın yanında bir fuar alanı inşa edildi. Dubai Emirliği fuarın gelişmesi, daha güzel olması için bu seneki organizasyona 100 milyon dolar yatırım yaptı. Ulaştırma Bakan Binali Yıldırım’ın bilgisine...

TARİHİNİN EN BÜYÜK SİPARİŞİ

Fuarın ev sahibi konumundaki Emirates Havayolları ise 18 milyar dolar değerinde 50 adet Boeing 777-300ER siparişi vererek Dubai Airshow’a damga vurdu. Fuarda Boeing’in bir kerede aldığı en büyük siparişi veren Emirates, ABD’li üreticinin de yüzünü güldürdü.

Boeing fuarda Oman Air’den 6 adet 787, Katar Havayolları’dan 2 adet 777 kargo uçağıyla birlikte 20 milyar dolarlık sipariş hacmine ulaştı. Ortadoğu’da gelecek 20 yılda 450 milyar dolarlık 2 bin 520 uçağa ihtiyaç olacağını öngören ABD’li üretici fuarda 787 Dreamliner’ı da sergiledi.

Boeing fuarın ilk gününde Emirates’ten aldığı siparişle dikkat çekti, ancak Airbus takip eden günlerde Boeing’in önüne geçti. Fuarda 20.5 milyar dolarlık 211 uçak siparişi aldı. Katar Havayolları, 6.4 milyara tekabül eden 50 A320neo ve 5 A380’le Airbus’a en büyük siparişi verdi.

Kuveytli Alafco’dan 50, ABD’li kiralama şirketi ACG’den (Aviation Capital Group) 30 adet A320neo siparişi alan üretici, Spirit Airlines ile de 6.7 milyar dolarlık 30 Sharklet’li A320 ve 45 A320neo için ön anlaşma yaptı. Dubai Airshow’la birlikte A320neo’nun toplam sipariş sayısı 1420’ye ulaştı ve dünyanın en hızlı satan uçağı unvanını pekiştirdi. İsviçre merkezli Comlux ise Airbus ACJ321 siparişi ile Airbus’ın en yeni iş jeti için sipariş veren ilk firma oldu.

EN KÜÇÜK UÇAĞA 5 SİPARİŞ

Eclipse Aerospace, Dubai Airshow’da çift motorlu hafif jet uçağı Total Eclipse için 5 adet sipariş aldı. Eclipse Aerospace’in kurucu ortaklarından olan EA Havacılık Başkanı Ekim Alptekin, fuarda BAE’den aldıkları sertifikasyonu da açıkladı ve yıl sonunda BAE’de 5 uçakları olacağını belirtti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ EMIRATES"

Emirates Havayolları Kıdemli Başkan Yardımcısı Nigel Page, 1985’te 3 uçakla kurulan Emirates’i Airport’a özel olarak değerlendirdi: “Bugün 163 geniş gövdeli uçağa sahip bir havayolu haline geldik. 50 yeni 777’yle beraber 777 siparişimiz toplam 90’a çıktı. Filoda hali hazırda 95 adet 777 bulunuyor. Süper jumbo A380’lerin filomuzdaki sayısı ise 16. Airbus’ta 74 adet de bekleyen siparişimiz bulunuyor. Sektörde havayollarının büyüklüğünü ölçmek için kullandığımız yolcuda kilometre başına düşen gelire baktığımız zaman dünyanın en büyük havayoluyuz. Diğer pek çok havayolu iç hat uçarken biz sadece uluslararası uçuşlar yapıyoruz.”

SONIC STAR, 2021'DE DUBAİ'DE

Sonic Star, 2021’de Dubai’de Paris Airshow’da duyurulan süpersonik iş jeti Sonic Star, Dubai’de bir kez daha gündeme geldi. 7 yıldır hibrit gaz türbinli motor üzerinde çalışan İngiliz HyperMach, süpersonik iş jeti ile Körfez bölgesinden New York’a 2.5 saatte uçmayı planlıyor. Sonic Star’ın prototipinin bölgenin potansiyeli de göz önüne alınarak 2021’de Dubai’de, 20 yolcu kapasitesiyle Mach 4 hızda uçması bekleniyor.