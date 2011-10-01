Denizi sergiyle görebildiler!

Ünlü sanatçı Sophie Calle'in, İstanbul'da yaşayıp denizi görmemiş insanları anlattığı sergisi Sabancı Müzesi'nde açıldı Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 12. İstanbul Bienali ile eşzamanlı açılan Son Kez, İlk Kez adlı sergisinde, Newsweek tarafından günümüzün en önemli 10 çağdaş sanatçısı arasında gösterilen, ünlü Fransız sanatçı Sophie Calle'i ağırlıyor.

Sanatçı, sergisine, görme engelli kişilerin gördükleri son anını ve İstanbul'da yaşayıp denizi görmemiş insanları konu ediyor.

Sergi 31 Aralık'a kadar açık. Sophie Calle, serginin Son İmge isimli bölümünde, görme engelli 13 kişiye hatırladıkları son görüntüyü soruyor, anlattıklarını kaleme alıyor, anlatan kişiyi ve anlatılan olayları fotoğraflıyor.

Serginin Denizi Görmek bölümünde ise İstanbul'da yaşayan ancak denizi hiç görmemiş insanların denizle ilk karşılaşmalarını görüntülüyor. Bu bölümde denizle ilk defa buluşan insanların yakın plan görüntülerinin yer aldığı 10 videoda, bu çarpıcı tanışma, Sophie Calle'in anlatısıyla ziyaretçilere sunuluyor.