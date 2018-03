CNBC-e'nin yeni dizileri başlıyor

CNBC-e'nin yeni dizileri 'Person of Interest' ve 'The Secret Circle' ile birlikte Dexter’ın en yeni sezonu ve yeni Doktor’lu Doctor Who Aralık'ta başlıyor.

CNBC-e Aralık ayında ekrana gelecek bomba gibi dizilerle daha da renklenecek. Yılın en popüler fantastik gençlik dizisi The Secret Circle, Dexter’ın en yeni sezonu ve yeni Doktor’lu Doctor Who Aralık’ta CNBC-e’de. Biri sizi gözetliyor

PERSON OF INTEREST Lost’un yaratıcısı J. J. Abrams’ın heyecanla beklenen yeni dizisi Person of Interest 1 Aralık’tan itibaren CNBC-e’de. Çıkış noktası, henüz işlenmemiş suçların önceden önlenmesi olan dizi, 11 Eylül sonrasında Amerikan toplumunda yaygınlaşmaya başlayan "ötekilere dair paranoya"ya da ayna tutuyor. Hiç biri tarafından takip edildiğinizi hissettiniz mi? Eskiden olsa büyük olasılıkla paranoyak damgası yer ve tedavi olmak üzere doktorun kapısına gönderilirdiniz.

Ne var ki günümüzde bu durum o kadar kolay halledilemiyor. Adım başı yerleştirilmiş mobese kameraları aracılığıyla bankadan para çekişinizden kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçişinize kadar her yerde izleniyor olabilirsiniz. Cep telefonları ise sizin dünyanın hangi noktasında olduğunuzu milimine kadar saptamayı, kiminle hangi dakika hangi kelimeleri konuştuğunuzu kayda geçirmeyi başarıyor.

CNBC-e'nin yeni dizisi Person of Interest işte böylesi bir dünyanın varabileceği noktalara dikkat çekmeyi hedefliyor. Dizinin yaratıcısı J. J. Abrams özellikle 11 Eylül sonrasında Amerika'da hızla yaygınlaşmaya başlayan paranoyanın, Amerikan halkının "ötekiler"e olan bakış açısını da değiştirmeye başladığını düşünüyor. Abrams'a göre "ötekiler"den korunmaya çalışırken geliştirilen kitlesel paranoyanın neticesinde artık herkes birer "şüpheli" konumunda... Ya dışındasındır çemberin, ya içinde

THE SECRET CIRCLE İLK BÖLÜM 18 ARALIK Dawson’s Creek ve The Vampire Diaries’in yaratıcısından yılın en popüler fantastik gençlik dizisi. The Secret Circle’ın 16 yaşındaki kahramanı Cassie, yeni bir kasabaya taşındıktan sonra özel güçleri olduğunu öğrenmekle kalmaz, cadılar çemberinin ortasına düşer. Dizi Terminator: SCC’den Ölüm meleği dönüyor

DEXTER YENİ SEZON 4 ARALIK Dexter’ın karanlık yolcusu yeni sezonda sürücü koltuğuna geçiyor. Daha büyük bir amaca hizmet ettiğini düşünen Dexter’ın yeni avlarını Battlestar Galactica’nın kaptanı Edward James Olmos ve Tom Hanks’in oğlu Colin Hanks canlandırıyor. Yeni sezon, yeni doktor

DOCTOR WHO YENİ SEZON 4 ARALIK Doctor Who, yeni bir doktor ve yeni bir yoldaş ile yola devam ediyor. 11. Doktor’u canlandıran Matt Smith, bu güne kadarki en genç doktor olma özelliğini taşıyor.

ÖZLEM SONA ERİYOR Yıllardır sevilerek izlenen CNBC-e dizileri yepyeni sezonlarıyla Aralık’ta.

*DESPERATE HOUSEWIVES - YENİ SEZON 13 ARALIK

*GOSSIP GIRL - YENİ SEZON 7 ARALIK

*THE CLOSER - YENİ SEZON 20 ARALIK