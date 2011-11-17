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Cem Yılmaz Eşekle Meclis'e Girecek

'Entelköy Efeköy Karşı' filminde şovmen Cem Yılmaz'ı bir eşekle Meclis'e sokmayı planlıyor

Cem Yılmaz Eşekle Meclis'e Girecek

'Entelköy Efeköy Karşı' filminde şovmen Cem Yılmaz'ı bir eşekle Meclis'e sokmayı planlıyor

17 Kasım 2011 Perşembe 09:47
Cem Yılmaz Eşekle Meclis'e Girecek
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Yüksel Aksu, önceki gün Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü ile birlikte Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti, eşeklerin ırk çeşitliliğinin

korunması için hazırladıkları dilekçeyi sundu. Aksu, dilekçesinde Türkiye'de 1992'de 894 bin eşek yaşarken, bu sayının 2008'de 329 bine düştüğünü vurguladı. Eşeğin Anadolu'da binlerce yıl hayatı

kolaylaştırdığını vurgulayan Aksu, 'Nasreddin Hoca örneğinde görülebileceği gibi Anadolu bilgeliğinin ve kırsal yaşam tarzının sembolü olarak algılanabilecek eşeklerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

olduğu ortada' dedi. Dilekçede eşeğin çiftlik hayvanı kategorisine alınması böylece teşviklerden yararlandırılması, konuya ilişkin duyarlılığı artırıcı çalışmaların yapılması istendi.

MHP de Ziyaret Edildi

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı da ziyaret eden Aksu, eşeğin tüzel tanımının olmadığını belirterek şunları aktardı: Tüzel tanımının yapılması gerekir; çünkü nesli tükenmekte. At savaşın ve

öldürmenin sembolüdür; eşek ise yine tarihi ve mitolojide insana davranışın, insana hizmetin ifadesidir. O nedenledir ki dervişler, abdallar ve evliyalar ata değil eşeğe binmiştir. Nasreddin Hoca, Hacı

Bektaş ve Pir Sultan Abdal örnekleridir' dedi. Aksu ile Cem Yılmaz önümüzdeki günlerde bir eşekle Meclis'e gelmeyi planlıyor. Milletvekili Türkkan da ekibi kapıda karşılayarak içeri alacak. Böylece eşeğe

kimlik de verilmiş olacak.

Son Güncelleme: 17.11.2011 09:47
Anahtar Kelimeler:
MeclisFilmCem YılmazEşşek
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