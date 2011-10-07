Çelik Yumruklar Filmi Vizyona Girdi!

Çelik Yumruklar - Real Steel | Yönetmen: Shawn Levy Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis ABD / 2011 Orijinal/Altyazılı - 127 Dakika Aksiyon, Bilim Kurgu

Filmin Konusu: Eski organizatörlerden Charlie, hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamakta ama zorlanmaktadır.

Sonunda dibe vurur ve kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak bir boksör bir robot yapıp eğitmek üzere bir araya gelir.

Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir şans daha elde ederler.

Keyifle izlemeniz dileğiyle.