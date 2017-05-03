'CAHİT UÇUK'UN ROMANLARI'NDA TİP VE İLETİLER' ADLI KİTAP OKURLAR İLE BULUŞUYOR.

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Havva Çınar; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın yazarlarından, gerek romanlarının konuları, gerekse sıcak ve rahat anlatımı ile tanınan; her zaman sevilerek okunan bir yazar olan Cahit Uçuk'un romanlarındaki, karakterlerin ve onların mesajlarını irdelediği çalışması olan kitabını okurlara sundu."Cahit Uçuk'un Romanlarında Tip ve İletiler" adlı kitabı hakkında bir açıklama yapan Çınar; Çocukların merak eden, araştıran, karıştıran, sorgulayan ve soru sormaktan çekinmeyen dâhilik noktasında bir varlık olduğunu belirterek; “ Üçüncü gözünüz olsaydı vücudunuzun neresinde olmasını isterdiniz? sorusuna 'parmağımın ucunda' diyerek işaret parmağını gösteren, dâhice zekasıyla bizi şaşkınlığa uğratan bu tatlı şirin varlıklar için yazdığımız, söylediğimiz, onların zevkine sunduğumuz eserler acaba ne kadar onlara hitap etmekte. Onların dahice çalışan zekalarına yetebiliyor mu? Çocuk kavramıyla nitelendirdiğimiz kimlerdir? Yaş gruplarını neye göre sınıflandırmalıyız? Her yaş grubunun, gelişim süreci de dikkate alınınca, ihtiyaçları nelerdir? Tek amaçları oyun oynamak ve eğlenmek olan çocukların sevinçleri nelerle artar? Nelere üzülürler? Onları mutlu etmenin yolları nelerdir? gibi sorular, çocuğu tanımaya ve anlamaya yardımcı olur. Çocuğu anlayan, tanıyan aydın görüş çerçevesinde çocuğa bambaşka dünyalar sunan çocuk edebiyatı yazarları; eserleri aracılığıyla çocuklara hangi iletileri verir? Tüm bu sorulara cevap bulabilmek ve çocuk edebiyatı gelişim çizgisini ortaya koyabilmek için çocuk edebiyatı eserleri incelenmeye ve değerlendirmeye tabî tutulmalıdır. Bu sayede, çocuk edebiyatı ürünlerinin nitelikleri ortaya konulabilir. Bu bağlamda, çocuk edebiyatı alanında oldukça fazla eser yazmış olan; Cahit Uçuk’un çocuk romanlarını, roman kişileri ve iletiler açısından inceleyen bu çalışma ile, yazarın çocuk edebiyatına katkılarını ve vurguladığı değer yargılarını ortaya koymayı amaçladım"şeklinde konuştu.