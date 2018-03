Brad Pitt'in filmine polis baskını

Macar terörle mücadele polisleri tarafından yapılan baskında başkent Budapeşte'de 100 gerçek silaha el konuldu.

Polisin el koyduğu 100 gerçek silahın Brad Pitt'in filminde kullanacağı silahlar olduğu ifade ediliyor. Budapeşte Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, silahların Londra'dan özel bir uçakla Uluslararası Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı'na getirildiğinin tespit edildiği, aralarında otomatik silahların da bulunduğu belirtildi. Macar yetkililer, yakalanan silahlara el konulduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

PITT DÜNYAYI KURTARIYOR Macaristan'daki medya organları ise, silahların dünyaca ünlü Amerikalı sinema oyuncusu Brad Pitt'in Budapeşte'de çevireceği yeni filminin araç gereçleri olduğu, tüm silahların filmde kullanılmak üzere Budapeşte'ye getirildiğini yazıyor.

Macar terörle mücadele merkezi Pitt'in yeni filmi World War Z'de de kullanılan silahların her ne kadar etkisizleştirilmiş olsalar da, her an eski haline getirilebilecek otomatik silahlar olduğunu saptayarak bunun kamu güvenliğini tehlikeye attığını öne sürdü. Silahları alınan prodüksiyon şirketi ise, özel uçakla getirilen silahları polisten geri almak için girişimlerde bulunduklarını, ama silahlara el konulmasının film çalışmalarını etkilemeyeceğini vurguladı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI Büyük bir bütçeyle Budapeşte'de çekilen ve dolayısıyla Macaristan'ı dünyada tanıtan bir filmin çekiminde, terörle mücadele ekiplerine bağlı, tepeden tırnağa silahlı ve kar maskeli komandoların baskın düzenlemesi, Macar basınında da tartışma yarattı.