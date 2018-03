'Bir Zamanlar Anadolu'da'ya New York Times yorumu

NEW YORK TIMES: TEK KELİMEYLE BÜYÜK BİR FİLM



New York Times’ın ‘büyük bir film’ değerlendirmesini yaptığı ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, Moon And Star Project’in girişimiyle, Lincoln Center’da, Walter Reade Salonu’nda gösterildi. Türkiye’nin Oscar aday adayı olan ve 64. Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü’nü alan film New York Film Festivali’nde Amerikalı izleyicilerle buluştu. New York Times’ın ‘Uzak’ ve ‘İklimler’den sonra festivalde gösterilecek üçüncü filmi ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, tek kelimeyle büyük bir film’ değerlendirmesini yaptığı filmden sonra, Ceylan onuruna bir resepsiyon verildi. Amerikalı ve Türk sinemaseverlerle söyleşen ünlü Türk yönetmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filminin, ilk bakışta Amerikan seyircisi için kolay görünmeyen bir film olarak algılanabileceğini belirterek, “Standartların ötesinde, uzun bir film. İçinde başka zorluklar da var, belli alışkanlıklarla kıyaslandığında. Ama yine de tahminimden iyi karşılandı” diye konuştu. Amerikan seyircisinin, baksa ülkelerde de olduğu gibi homojen bir yapıya sahip olmadığına değinen Ceylan, “Onun içinde de çeşitli, farklı sinemayı, dünya sinemasını seven büyük bir kitle var. Muhakkak ki çoğunluk, standart, ticari sinemaya daha yakın, her ülkede olduğu gibi. Ama farklı bir sinema arayışı içinde olan, farklı bir duyarlılık peşinde koşan ya da hayatın farklı bir boyutunu merak eden bir kitle her yerde var. Bu Amerika’da, belki de diğer yerlerden daha fazla. Beklediğim gibi, burada da öyle bir kitle daha çok ilgi gösteriyor. Ben onlarla daha çok karşılaşıyorum doğal olarak” dedi. NEW YORK FİLM FESTİVALİ ÇOK ÖZEL ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filmi, Amerikan Türk Cemiyeti’nin öncülüğünde, Moon And Star Project’in girişimiyle Lincoln Center’da, Walter Reade Salonu’nda, bu yıl 49’uncusu düzenlenen New York Film Festivali kapsamında gösterilen Ceylan, bu festivalin çok özel bir festival olduğunu söyledi. Ceylan, “Önemli sayılan bir festival, yarışması yok. Çok az film seçiyor, diğer festivaller gibi 200–300 film göstermiyor. Dünya sinemasının en seçkin örneklerini seçtiğini iddia ediyor, çok kaliteli seçicileri var. İngilizce ve Amerika’dan yayılan yazılar olduğu için, burada bu festival dolayısıyla basında çıkan yazılar tüm dünyaya dağılıyor, yerel kalmıyor, o yüzden önemli” diye konuştu. ‘YURTDIŞINDA FİLM ÇEKMEK İSTEMİYORUM’ Amerikan medyasının kendisine yoğun ilgi gösterdiği ve röportaj istediğinde bulunduğu Ceylan, bir soru üzerine yurtdışında sinema filmi çekmeye sıcak bakmadığını söyledi. Ceylan, “Çünkü sinemacının malzemesi detaylardır, mimiklerdir. Bir kültürün detaylarını iyi bilmeniz gerekir. İyi bilmediğim yerde film çekmeyi tercih etmem” diye konuştu.

Ceylan, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filminin Türkiye’de Oscar Ödülleri aday adayı seçilmesine ilişkin olarak da “Türkiye’de Oscar çok önemseniyor. Madem bize bu görev verildi, elimizden geleni yapacağız tabii” dedi. Ceylan ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filminin, 4 Ocak 2012’de New York’ta gösterime gireceğini de belirtti.



Nuri Bilge Ceylan’ın filmini, New York Film Festivali kapsamında Lincoln Center’da gösterime sunmaktan büyük kıvanç duyduklarını belirten Lincoln Center Film Society Program Direktörü Richard Pena da, “Bir Zamanlar Anadolu’da’, bu yıl en çok beğeni kazanan filmlerimizden. Basın çok yoğun ilgi gösteriyor, birçok gazeteci, bana ‘bu yılın en iyi filmi’ değerlendirmesinde bulundu. Gerçekten harika bir film, bazı gazeteciler bu gece yine gelip filmi izlediler, öylesine beğendiler. Film gösterime girdiğinde de büyük başarı sağlayacak” diye konuştu.