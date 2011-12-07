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Bir Çocuk Öğrenir Bir Ülke Değişir

Dikkat çekmek ve sosyal farkındalık yaratma amacıyla “Bulutlar Bizim” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Bir Çocuk Öğrenir Bir Ülke Değişir

Dikkat çekmek ve sosyal farkındalık yaratma amacıyla “Bulutlar Bizim” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

07 Aralık 2011 Çarşamba 15:22
Bir Çocuk Öğrenir Bir Ülke Değişir
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü ve SOS Çocuk Köyü işbirliği ile Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkı konusuna dikkat çekmek ve

sosyal farkındalık yaratma amacıyla “Bulutlar Bizim” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Girne bölge okullarından GAÜ Kolej, 23 Nisan İlkokulu ve Karaoğlanoğlu ilkokulu 7-12 yaş öğrencilerine yönelik düzenlenen “Bulutlar Bizim” tiyatro oyunu Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs

Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall sahnesinde sergilendi.

Tiyatro gösterisinden önce GAÜOkul Öncesi Öğretmenliği Bölüm öğrencileri ve SOS Çocuk Köyü yetkilileri tarafından çocuk haklarına yönelik hazırlanmış broşür, sticker, anahtarlık gibi

bilinçlendirmeye katkı sunacak materyallerin 7-12 yaş arası çocuklara dağıtıldığı etkinlik ile ilgili GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölüm başkanı Dr. Mehmet Toran tarafından yapılan

açıklamada etkinliğin çocuk hakları ve çocuk katılım hakkı ile ilgili sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratma amacıyla düzenlendiği belirtildi.

GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün çocuk hakları ve çocuk refahı konusunda sosyal sorumluluk projelerinde her zaman gereken rolü üstlenme ve çocukların yüksek yararını gözeten

projelerde yer almayı temel misyon haline getirdiğinin altını çizen Dr. Toran, Girne Amerikan ünivwersitesi ve Eğitim Fakültesi okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün çocuk hakları, çocuk

refahı ve gelişimi ile ilgili tüm kesimler ve sivil toplum örgütleri ile ortak projelere imza atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 07.12.2011 15:22
Anahtar Kelimeler:
çocukEğitimSahneGaüTiyatroSos
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