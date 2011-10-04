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Beklenen görüntüler yayımlandı

Serdar Akar’ın yönettiği Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm'ün merakla beklenen fragmanı yayınlandı

Beklenen görüntüler yayımlandı

Serdar Akar’ın yönettiği Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm'ün merakla beklenen fragmanı yayınlandı

04 Ekim 2011 Salı 16:35
Beklenen görüntüler yayımlandı
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Beklenen görüntüler yayımlandı

Serdar Akar’ın yönettiği Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm'ün merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Sezonun en beğenilen dizi filmlerinden Behzat Ç.'nin sinema filmi izleyenlerinin beğenisine çıkmaya hazırlanıyor.

Emrah Serbes'in "Bir Ankara Polisiyesi - Son Hafriyat" kitabından uyarlanan Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ün senaryosunda yine Emrah Serbes imzası var. Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin çekimleri yaklaşık 5 ay süredü. Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm filminde başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Berkan Şal ,Canan Ergüder, Ege Aydan ve Nejat işler paylaşacak. Geniş bir oyuncu kadrosuyla hazırlanan filmde ayrıca Hazal Kaya, Ayda Aksel, Rıza Kocaoğlu, Tolga Tekin, Nihat İleri,Cansu Dere gibi oyuncularda rol alıyor.

BEHZAT Ç.: SENİ KALBİME GÖMDÜM 28 Ekim'de vizyona girecek olan filmde; Bir ihbar üzerine Gençlik Parkı’na giden cinayet büro ekipleri, gömülü bir tabut bulurlar. Tabuttaki yaşlı kadın emekli bir polisin annesidir. İlk defa böyle bir cinayetle karşılaşan Behzat Ç., emekli polisi araştırmaya başlayınca bir takım engellemelerle karşılaşır. Emekli polis, teşkilât içinde Avarel Memduh olarak bilinmektedir, suçu üstlenen kişi ise kendisine Red Kit demektedir.

Son Güncelleme: 04.10.2011 16:35
Anahtar Kelimeler:
SerdarAkarSeniKalbimeGömdümBehzatÇ
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