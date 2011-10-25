Behzat Ç'ye yaş sınırı geldi

28 Ekim’de 245 kopyayla gösterime girecek olan “Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm” filmine yaş sınırlaması konuldu. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisinin merakla beklenen filmi “Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm”, 28 Ekim’de 245 kopyayla gösterime girecek.

Filmin basın gösterimi dün Şişli Movieplex Sinemaları’nda yapıldı.

Emrah Serbes’in “Son Hafriyat” romanından sinemaya uyarlanan filmdeki performansıyla Erdal Beşikçioğlu, önceki hafta Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nün de sahibi olmuştu.

Bir ekran fenomenine dönüşen dizide bip’lenen küfürler filmde bolca kullanılıyor. Bu nedenle filme gelecek yaş sınırı merak konusu oldu. Altın Portakal Film Festivali sırasında 18+ yaş sınırı konulduğu söylentilerine tepki gösteren yönetmen Serdar Akar en fazla 13+ yaş sınırı beklediklerini açıklamıştı.

Kopyası Kültür Bakanlığı Denetleme Kurulu’na gönderilen filme yönetmenin beklediği gibi 13+ yaş sınırı getirildi. Film sinema eleştirmenlerinden de tam not aldı.