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Arslan Mengüç'ün15. Kitabı Yayınlandı

Çarşamba günü saat 14.00 de Dış Basın Birliği’nde medyaya tanıtılıyor

Arslan Mengüç'ün15. Kitabı Yayınlandı

Çarşamba günü saat 14.00 de Dış Basın Birliği’nde medyaya tanıtılıyor

22 Kasım 2011 Salı 12:27
Arslan Mengüç'ün15. Kitabı Yayınlandı
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Araştırmacı yazar Arslan Mengüç’ün ikiz kitabı “Agapi Mou/Sevgilim” ve “Güney’de

Kalan Kıbrıs”, Çarşamba günü saat 14.00 de Dış Basın Birliği’nde medyaya

tanıtılıyor. Agapi Mou/Sevgilim ve Güney’de Kalan Kıbrıs, Mengüç’ün yayınlanan 15. kitabı konumunda.

2003 yılında sınırların karşılıklı geçişlere açılmasının ardından, dört yıl süreyle hem Lefkoşa’da hem de Güney Kıbrıs’ta, Trodos Dağları içindeki bir küçük köyde yaşayan Arslan Mengüç’ün anıları, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının içinde bulunduğu durum ve ilişkileri, bir gazetecinin izlenimleri ile roman tadında okuyuculara aktarılıyor.

Mengüç kitap ile Kıbrıslı Türk ve Rum toplumların neden bir arada yaşayamadığının ipuçlarını kişisel anılarından yola çıkarak dile getiriyor.

Öte yandan televizyon çekimleri Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşen ve yaklaşık 3 yıldır televizyonda gösterilen “Güney’de Kalan Kıbrıs” programından önemli kesitler Arslan Mengüç’ün ikiz kitabının 2. bölümünde kaleme alındı. “Güney’de Kalan Kıbrıs” ile Mengüç, yaşadığı yerleri terketmek zorunda kalan, ancak bu yerlere bir turist gibi gidip anılarını anlatanların hikayelerini de okuyucularla buluşturuyor. Kitapta, sanattan siyasete birçok ismin çocukluklarına ve de bugünün dair Güney Kıbrıs’tan kesitler ve Kıbrıslı Türklerin terketmek zorunda kaldığı, bugün birçoğu harap durumda olan köylerden fotoğraflarlar da okuyucularla buluşuyor.

 

Kathimerini gazetesinden Niko Stelya:

“Elimdeki kitap modern Kıbrıs tarihine ışık tutuyor. Sayfalarındaki gezinti benim gibi

binlerce Kıbrıslı’nın 2003sonrası döneme ilişkin sorularına cevap niteliğinde.

Düşünceler alıp başını yürüyor. Hem de ışık hızıyla. Daha kitabın başlarındayken o

satırların bugünün Kıbrıs çıkmazına ışık tuttuğunun farkına varıyorum…”

Bir yerde okurun hem günümüzün Güney Kıbrıs’ını hem de geçmişin anılarını bir

arada okuyabilmesi için, yazar, kitabının arka tarafında Güneyde Kalan Kıbrıs

televizyon programlarından bazılarına yer veriyor.

 

 Arslan Mengüç Kimdir?

1944 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Heybeliada Deniz Lisesi’ne gitti. 1966’da İsveç’e göç etti ve 1971’de Stockholm üniversitesine bağlı Belgesel Film Okulu’nu bitirdi. Aynı zamanda profesyonel basın fotoğrafçısı ve gazeteci olarak çalıştı. İsveç Devlet Merkez Radyosu’nda aralıksız 13 yıl program yapımcısı ve sunucu olarak görev aldı. Bugüne kadar birçok belgesele imza attı. Televizyon yöneticiliğinin yanı sıra akademisyenlik de yapmış olan Mengüç 1997 yılından bu yana Kıbrıs’ta yaşıyor. Mengüç’ün yayınlanmış 15 kitabı bulunuyor. 

Son Güncelleme: 22.11.2011 12:27
Anahtar Kelimeler:
KitapYazarArslan Mengüç
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