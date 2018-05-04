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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Portfolyo Ve Meslek Tanıtım Günleri Düzenliyor...

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat ve tasarım eğitimi almak isteyen öğrenciler için, 7-8 Mayıs’ta Portfolyo ve Meslek Tanıtım Günleri düzenliyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Portfolyo Ve Meslek Tanıtım Günleri Düzenliyor...

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat ve tasarım eğitimi almak isteyen öğrenciler için, 7-8 Mayıs’ta Portfolyo ve Meslek Tanıtım Günleri düzenliyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:43
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Portfolyo Ve Meslek Tanıtım Günleri Düzenliyor...

 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat ve tasarım eğitimi almak isteyen öğrenciler için, 7-8 Mayıs’ta Portfolyo ve Meslek Tanıtım Günleri düzenliyor.
ARUCAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 21-22-23 Haziran’da yapılacak Bursluluk ve Yetenek Seviye Belirleme Sınavından önce gerçekleştirilecek tanıtım günleri, Girne’deki yerleşkede 10:00-15:30 saatleri arasında yer alacak.
İlk akademik yılına özel, üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerine %100 veya %50 burs olanağı sunacak olan ARUCAD, tanıtım günlerinde, aday öğrencilerin portfolyolarını değerlendirecek, mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında bilgi verecek.
 


Son Güncelleme: 04.05.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
ArkınYaratıcıSANATLAR
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