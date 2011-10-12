“Anahtar”, filmi izleyicisiyle buluştu.

KKTC’nin ilk uzun metrajlı filmi “Anahtar”, dün akşam Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde özel gösterim kategorisinde izleyici ile buluştu.
Ferhat Atik’in “Sonbahar” adlı romanından sinemaya uyarlanan “Anahtar” filminin müziğini Kıbrıslı Türk müzisyen Aysun Kahraman yaptı.
Filmde Hatice Tezcan, Cihan Tarıman, Hüseyin Ağlamaz, Barış Refikoğlu, Barış Burcu, Fevzi Tanpınar ve Rıza Şen rol alıyor.
Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Vakıflar Bankası, King’s Leisure Center’in katkılarıyla çekilen filmin,
“post production” safhası Türkiye’nin en büyük film stüdyolarından Fono Film’de gerçekleştirildi.
Anahtar’ın Türkiye’de ve KKTC sinemaseverle yılbaşı dönemine yakın buluşması bekleniyor.