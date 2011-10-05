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‘Evren buz olacak’a Nobel

Nobel Fizik Ödülü de Tıp Ödülü gibi üçe bölündü

‘Evren buz olacak’a Nobel

Nobel Fizik Ödülü de Tıp Ödülü gibi üçe bölündü

05 Ekim 2011 Çarşamba 09:33
‘Evren buz olacak’a Nobel
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Nobel Fizik Ödülü de Tıp Ödülü gibi üçe bölündü.

Ödül “evrenin hızla genişlediğini, bu nedenle buza dönüşebileceğini” keşfederek kendileri dahil herkesi şaşırtan üç ABD’li bilim insanına paylaştırıldı.

SAUL Perlmutter, Brian Schmidt ve Adam Riess adlı bilim insanları süpernovalar (yıldız patlaması) ve evren hakkındaki araştırmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü. 10 milyon kronluk (2.85 milyon lira) ödülünün yarısı ABD’li Perlmutter’e, geri kalanı ise benzer konuda çalışma yürüten ayrı bir ekip olan ABD’li Schmidt ile Riess’a verilecek.

Evrenin genişlemesi hızlandı Bilim insanları 14 milyar yıl önceki “Büyük Patlama”dan bu yana evrenin genişlediğini 1920’lerden beri biliyor. Ancak Nobel Ödül Komitesi’ni sarsan keşif “evrenin genişlemesinin sanıldığı gibi yavaşlamadığı tam tersine hızlandığı” oldu. Ödülü kazandığının anons edilmesinden sonra telefonla basın toplantısı düzenleyen “Sonunda bu çılgın sonucu dünyaya anlattık.

Evren hızlanıyor. Bunun doğru olması çok çılgınca görünüyordu ama sanırım biraz da korktuk” dedi. Patlayan yıldızlara baktılar Nobel Fizik Komitesi, keşfin uzaktaki, patlayan yıldızlara bakılarak yapıldığını açıkladı.

Patlayan yıldızların ışıkları daha parlak olacağı yerde sönükleşiyor. Evrenin genişlemesinin “karanlık enerji” tarafından tetiklendiği düşünülüyor. Hakkında çok az şey bilinen karanlık enerjinin kendisine yaklaşan maddeyi iten bir tür “tersine çekim” olduğu tahmin edil

Son Güncelleme: 05.10.2011 09:33
Anahtar Kelimeler:
NOBELEvrenBuzOlacak
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