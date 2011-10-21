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6 yeni film vizyonda

Steven Soderbergh'in kaotik filmi 'Salgın', Musevi vatandaşlara pasaport sağlayan Türk diplomatlarını....

6 yeni film vizyonda

Steven Soderbergh'in kaotik filmi 'Salgın', Musevi vatandaşlara pasaport sağlayan Türk diplomatlarını....

21 Ekim 2011 Cuma 12:44
6 yeni film vizyonda
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Steven Soderbergh'in kaotik filmi 'Salgın', Musevi vatandaşlara pasaport sağlayan Türk diplomatlarını anlatan 'Türk Pasaportu', korku-gerilim serisi 'Paranormal Activity'nin sonuncusu haftanın öne çıkanları...

Sinemaseverler, bu hafta dram, animasyon, korku, gerilim ve aksiyon dallarında 6 yeni filmle buluşacak.

SALGIN Steven Soderbergh'in yönettiği ve Marion Cotillard, Matt Damon ile Jude Law'ın oynadığı ''Salgın (Contagion)'' filmi, gerilim ve aksiyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde Beth Emhoff, bir iş gezisinden döndükten 2 gün sonra ölür. Doktorlar kocasına bunun nedeni hakkında fikirleri olmadığını söyler. Çok geçmeden, başkaları da aynı belirtileri göstermeye başlar. Yoğun öksürük ve ateşin ardından gelen nöbet, beyin kanamasıyla ölüme neden olur. Bir günde gerçekleşen sayısız insan etkileşimiyle güçlenen salgın tüm ülkelere yayılır. Küresel bir salgın patlak verir.

TÜRK PASAPORTU Burak Cem Arlıel'in yönettiği ve Maxim Donici, Altan Gördüm, Doğukan Polat ile Batur Belirdi'nin oynadığı ''Türk Pasaportu (The Turkish Passport)'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, Osmanlı kökenli Musevi vatandaşlara pasaport sağlayan Türk diplomatlarının binden fazla kişiyi trenlerle Türkiye'ye kaçırmaları anlatılıyor.

HAYALİM İSTANBUL Ferenc Török'ün yönettiği ve Yavuz Bingöl ile Johanna Ter Steege'in oynadığı ''Hayalim İstanbul'' filminde de başarılı bir profesör olan Janos, 30 yıllık evliliğinin ardından orta yaşlı karısı Katalin'i genç öğrencisi için terk eder. Bu durum Katalin'i derin bir bunalıma sürükler. Çevresi, onu akıl hastası olarak düşünür ve Katalin, sakinleşmesi için bir hastaneye yatırılır. Kocası ve kızı, Katalin'in bu geçici çılgınlık durumunun sahte olduğunu düşünür. Katalin, hastaneden kaçar ve İstanbul'a gitmek gibi ani bir karar alır. İstanbul'da Katalin'in kaderi kendisi gibi bir yalnız bir adamla ile kesişir. Yeni bulunan aşk, kadının duygularını özgürleştirir ve kısa ömürlü de olsa hayatının baharını yaşar.

FELAKET HENRY Nick Moore'un yönettiği ve Theo Stevenson, Kimberley Walsh, Mathew Horne ile Anjelica Huston'un oynadığı ''Felaket Henry (Horrid Henry The Movie)'' filmi, animasyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: ''Yetişkinlerle girdiği sonsuz savaşın kahramanı Felaket Henry'nin bu kez üstesinden gelmesi gereken büyük bir problemi vardır. Yan komşularının kızı Hırçın Susan ve erkek kardeşi solucan Peter ile uğraşmak, okul müfettişleri ve müdüre karşı durmak ve tüm bunların yanında yetenek yarışmasını kazanmak zorundadır. Tüm bunları nefret ettiği okulunu kurtarmak için yapacaktır.''

PARANORMAL ACTİVİTY 3 Henry Joost ile Ariel Schulman'ın yönettiği ve Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bittner ile Mark Fredrichs'in oynadığı serinin son filmi ''Paranormal Activity 3'' filmi, korku sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Sinemaseverler filmde, doğaüstü güçler ile uğraşan Katie ve Kristi kardeşlerin, lanetin bulaştığı ilk ana gidecek.

CONAN Marcus Nispel'in yönettiği Rose McGowan, Ron Perlman, Rachel Nichols ile Said Taghmaoui'nin oynadığı ''Conan the Barbarian'' filmi, 3 boyutlu aksiyon sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek. Filmde, Kimmeryalı Conan'ın, babası ve talan edilen köyünün intikamını almak için kötülüğün her türlü vücut bulmuş haliyle savaşması anlatılıyor.

 

Son Güncelleme: 21.10.2011 12:44
Anahtar Kelimeler:
SinemaFilmVizyon
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