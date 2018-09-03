43. Akdoğan Akıncılar Festivali Başlıyor

Akdoğan Belediyesi tarafından bu yıl 43. Kez düzenlenecek olan Geleneksel Akdoğan Akıncılar Festivali başlıyor. 5 Eylül 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde birbirinden güzel etkinlikler yer alacak Her Akşam birbirinden değerli yerli gurup ve sanatçıların yer alacağı festivalimiz Örge Volkan ve Grup Frekans konseri, modern dans gösterileri, Halk dansları, Kültürler Buluşması gecesi, Kıbrıs Gecesi ve zengin tombala geceleri etkinlikleri yer alacak.