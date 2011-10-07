Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

4 yeni film vizyonda

Türk sinemaseverler, bu hafta korku, gerilim, macera ve komedi içerikli 4 yeni filmle buluşacak.

4 yeni film vizyonda

Türk sinemaseverler, bu hafta korku, gerilim, macera ve komedi içerikli 4 yeni filmle buluşacak.

07 Ekim 2011 Cuma 13:03
4 yeni film vizyonda
banner238

Türk sinemaseverler, bu hafta korku, gerilim, macera ve komedi içerikli 4 yeni filmle buluşacak.

ÇILGIN APTAL AŞK Glenn Ficarra ile John Requa'nın yönettiği ve Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore ile Emma Stone'nin oynadığı “Çılgın, Aptal, Aşk (Crazy, Stupid, Love)” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerle buluşacak. Filmin konusu şöyle: “40'lı yaşlarında tutucu bir adam olan Cal Weaver'ın rüya gibi hayatı vardır. İyi bir işe, güzel bir eve, harika çocuklara sahiptir ve lise aşkıyla evlidir. Fakat eşi Emily'nin kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde mükemmel hayatı hızla tepetaklak olur. Cal'in eşini unutması ve yeniden hayatını yaşamaya başlaması gerekmektedir.”

ŞANGAY Mikael Hafström'ün yönettiği ve John Cusack, Li Gong, Chow Yun-Fat ile David Morse'un oynadığı “Şangay (Shanghai)” filmi, gerilim ve dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, Paul Soames, Pearl Harbor baskınından 4 ay sonra Japonya'nın kontrolünde olan Şangay'a gelir. Kaybolan arkadaşının öldüğünü öğrenen Soames, bu ölümün arkasındaki sırları araştırırken, hem aşık olacak, hem de kendi hükümetinin sakladığı gizli gerçeklerin olduğunu keşfedecek.

ÇELİK YUMRUKLAR Shawn Levy'nin yönettiği ve Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo ile Anthony Mackie'nin oynadığı “Çelik Yumruklar (Real Steel)” filmi, macera sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek. Filmde Hugh Jackman, 2,5 metre boyunda 900 kilogramlık robotların ringlere çıkmasıyla unvan kazanma şansını kaybeden dövüşçü Charlie'yi canlandırıyor. Artık küçük çaplı bir organizatör olan Charlie, bir yer altı boks ringi için hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlar.

KATİLİN YÜZÜ Julien Magnat'nın yönettiği ve Milla Jovovich, Julian McMahon ile Marianne Faithfull'un oynadığı “Katilin Yüzü (Faces In The Crowd)” filmi, korku ve gerilim sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmde Anna Marchant, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra beyin fonksiyonlarının algıyla ilgili bölümlerinde yaşanan hasar sonucu ortaya çıkan “yüz körlüğü” hastalığına yakalanır. İnsanların yüzlerini tanıyamayan, hatta kendi yüzünü bile aynada ayırt edemeyen Marchant, bu durumla başa çıkmaya çalışsa da yitirdiği her görüntüde katil ona bir adım daha yaklaşır.

Son Güncelleme: 07.10.2011 13:03
Anahtar Kelimeler:
SinemaHaftanınFilmleriKorkuGerilimMacera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim