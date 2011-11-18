3 yeni film vizyonda

Altın Koza'da 'En İyi Film' ödülünü kazanan 'Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi', ünlü serinin son filmi 'Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1' ve gerilim sahneleriyle dikkat çeken 'Oyunun Sonu' gösterime girdi.

Sinemaseverler, bu hafta, dram, aşk, aksiyon ve gerilim sahnelerinin bulunduğu biri yerli 3 yeni filmle buluşacak.

CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI ACIKLI HİKAYESİ

Türkiye sinemasında ‘yapacağı işler merakla beklenen yönetmenler’ arasında başı çeken isimlerden Onur Ünlü, ''Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi''nde klişeleri ters yüz eden etkileyici üslubunu sürdürüyor. Onur Ünlü daha önceki filmlerinde etrafında dolandığı ‘aile’ kavramını bu defa hikayesinin merkezine alıyor. Tanınmış anayasa profesörü Celal Tan, çevresi ve ailesi tarafından sevilen, örnek gösterilen önemli simadır. Eşini kaybetmesinin ardından hayatını kurtardığı genç öğrencisiyle evlenmiştir. Ailesi Celal Tan''ın 65. doğum gününü kutlamak için kendisine sürpriz bir doğum günü partisi düzenler, fakat kutlama öncesi yaşananlar tüm ailenin hayatını sonsuza dek değiştirecektir... ''Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi'', 18. Altın Koza Film Festivali'nde, ''En İyi Film'', ''En İyi Senaryo'' ve ''Jüri Özel Oyunculuk Toplu Performans'' ödüllerini kazandı.

ALACAKARANLIK EFSANESİ: ŞAFAK VAKTİ BÖLÜM 1

Bill Condon'un yönettiği ve Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner ile Billy Burke'un oynadığı ''Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 (The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1)'' filmi, aşk, aksiyon ve dram sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek. Alacakaranlık, Tutulma ve Yeniay filmlerinin ardından serinin son filmi ''Şafak Vakti'', 2 bölüm halinde izleyiciyle buluşturulacak. Serinin son filminin ilk bölümünde, Bella, Edward ve tüm sevdikleri, gösterişli bir düğün, geçirilen romantik balayı ve çalkantılı bir hal alan bebeğin doğumunun getirdiği zincirleme sonuçlarla yüzleşmek durumunda kalır. Tüm bunlar, Jacob Black için de beklenmedik ve şok edici bir gelişme olur.

OYUNUN SONU

J. C. Chandor'un yönettiği ve Kevin Spacey Paul Bettany, Jeremy Irons ile Zachary Quinto'nun oynadığı ''Oyunun Sonu (Margin Call)'' filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, bir yatırım kuruluşundaki kilit oyuncuların etrafında geçen 24 saatlik süreç konu alınıyor. Filmde, Peter Sullivan, şirketlerinin batma riski altında olduğunu kanıtlayacak bir bilgiyi su yüzüne çıkarır. Bu bilgiyi kullanarak, şirketi batmaktan kurtarmak ve hatta yükselişe geçmesini sağlamak mümkündür, fakat bu göründüğü kadar kolay olmaz.