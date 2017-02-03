Kültür & Sanat:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması 2 Mart’ta Başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 2 Mart’ta başlıyor.

3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması 2 Mart'ta Başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 2 Mart’ta başlıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen ve Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün üstlendiği 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde ve Girne Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliği, farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelecek olan sanatçıların, birlikte sanat üretmelerine imkan sağlamak ve ülkemiz sanatçıları ile yurt dışından gelecek sanatçıların deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Bulgaristan’dan Biliana Pavlova Bachvarova, Fransa’dan Delphine Manet ve Pascale Nesson, Kosova’dan Arbana Hajredinaj, Türkiye’den Melek Günbey Güler, Seran Tepeoğlu ve Yurdagül Işıl ile ülkemizden Mümine Özdemirağ Yağlı, Sevcan Çerkez, Zühre Özkaraman, İpek Denizli Karagöz ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Seramik-Resim Sanatçısı Bedia Kale katılacak.

3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğine bu yıl ilk kez bir sanatçının da onur konuğu olarak katılması ve onur konuğunun Nilgün Güney olması kararlaştırıldı. 

Konuk sanatçıların KKTC’ye gelmesiyle 2 Mart Perşembe günü başlayacağı ve bir hafta süreceği bildirilen etkinlik süresince, Girne Halk Kütüphanesi’nde, arzu edenlerin katılabileceği drama atölyeleri de düzenlenecek.

Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek halka açık drama atölyeleri, 4 Mart Cumartesi günü 9-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik ve 5 Mart Pazar günü de yetişkinlerin katılımına yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik atölyenin Drama Liderleri Şenay Horoz Hürol ve Öznur Yaşa olurken yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek Okuyan Kadın temalı atölyenin Drama Liderliğini Pervin Hürelli Sevilir’in yapacak. Yetişkinlere yönelik olan drama atölyesi kapsamında bir de duvar resmi çalışması yapılacak.

Hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’ndeki çalışmalarını sürdürecek olan 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların çalışmaları 9 Mart 2017 Perşembe günü saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neden engelliyoruz? Cevabı “Karatahta” verecek Neden engelliyoruz? Cevabı “Karatahta” verecek
Gibetsu İle Tiyatro Su Yunanistan’da Tiyatro Oyunu Sahneledi Gibetsu İle Tiyatro Su Yunanistan’da Tiyatro Oyunu...
Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nin Genel Kurulu 28 Şubat’ta Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nin Genel Kurulu...
ATAOĞLU: “HER İLÇEYE MÜZE KAZANDIRMA HEDEFİMİZ VAR. ATAOĞLU: “HER İLÇEYE MÜZE KAZANDIRMA HEDEFİMİZ...
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN BELGESEL DESTEĞİ KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN BELGESEL...
GAÜ GELECEĞİN PROFOSYONEL OYUNCULARINI BEKLİYOR GAÜ GELECEĞİN PROFOSYONEL OYUNCULARINI BEKLİYOR
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Neden engelliyoruz? Cevabı “Karatahta” verecek
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yetişkinler atölyesi tarafından sahnelenecek “Karatahta” adlı yeni tiyatro...

Haberi Oku