Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni.

3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni”, 20 Ekim akşamı gerçekleştirilecek.

3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni.

3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni”, 20 Ekim akşamı gerçekleştirilecek.

06 Ekim 2011 Perşembe 15:46
3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni.
banner238

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ve BRT işbirliğiyle düzenlenen “3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni”, 20 Ekim akşamı gerçekleştirilecek.

Zarina Ajans organizasyonunda yapılacak Şölen, Yusuf  Kaptan Sahası’nda yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Bugün konuyla ilgili olarak LTB’de bir basın toplantısı düzenlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları, BRTK Müdürü Özer Kanlı, LTB Meclis üyesi Tülay Umut, Belediye Orkestrası Sorumlusu Can Sözer ve sahne alacak sanatçı ve gruplarının

hazır bulunduğu basın toplantısında, “3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni” ile ilgili bilgi verildi.

Basın toplantısında, şölenle, Kıbrıs Türk sanatçıları (Bahar Gökhan, Umut Albayarak, Soyhan Bilgier, Mustafa Gürkan,Yıltan Taşcı, Murat Çırakoğlu, Erol Ermetal, Fahriye Özay, Grup Frekans, Gurup SOS,

Grup Rast, Grup Garaj, Grup Sancılı İnek, Grup Çığlık, Grup Prestij, Grup Son Durak, Grup Lift, Grup Kervan, Gurup Dirty Beat) halkla bir araya getirmenin amaçlandığı ifade edildi.

BULUTOĞLULARI: “AMACIMIZ SANATÇILARIMIZI HALKLA BULUŞTURMAK”

LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları, ülkede bir çok sanatçı ve grubun var olduğunu,bu sanatçıları halkla buluşturarak daha çok tanınmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Bulutoğluları ayrıca şölenin uluslararası yarışmalara için de bir hazırlık dönemi olması gerektiğini ifade ederek, müzik şölenine katkıyı artırarak daha canlı daha güzel ve daha geniş olmasını

sağlayacağının sözünü verdi. KKTC’de sanatçı yetiştirmenin kolay bir iş olmadığına dikkat çeken Bulutoğluları, sanatçılarına sahip çıkılarak onlara moral verilmesi gerektiğini söyledi.

KANLI: “KIBRIS TÜRK SANATÇILARINA HER ZAMAN DESTEK VERİYORUZ”

BRT Müzüdü Özer Kanlı da, basın toplantısında Kıbrıslı  Türk sanatçıların daha ileri noktalara gelebilmesi ve kendi eserlerini, kendi performanslarını aktarabilmeleri için üstlerine düşen görevi yerine

getirdiklerini söyledi.

Kanlı, kurum olarak, Hafif Müzik Beste Yarışması, Türk Sanat Müziği Beste Yarışması yaptıklarına ve Bayrak Türk Müziği Kanalı yanında bir kanalı da pop müziğine ve Kıbrıs Türk  sanatçılarının eserlerine

ayırdıklarına dikkat çekti.

Kanlı, BRT’nin şölene  gereken desteği verecekğini de ifade etti ve Kıbrıs Türk sanatçısına olanaklar dahilinde imkan sağlamaya ve sanatçıların sunacakları projeleri değerlendirmeye açık olduklarını

kaydetti.


Son Güncelleme: 06.10.2011 15:46
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaSanatKültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI GAZİMAĞUSA SANAT FESTİVALİ'Nİ 4 MART-11 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
ORHAN'IN “HAYAT DEDİĞİN ZATEN SANAL –II” KİTABI TANITILDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI
“YANSIMA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİNDEN ELDE EDİLEN GELİR KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim