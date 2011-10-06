Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ve BRT işbirliğiyle düzenlenen “3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni”, 20 Ekim akşamı gerçekleştirilecek.

Zarina Ajans organizasyonunda yapılacak Şölen, Yusuf Kaptan Sahası’nda yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Bugün konuyla ilgili olarak LTB’de bir basın toplantısı düzenlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları, BRTK Müdürü Özer Kanlı, LTB Meclis üyesi Tülay Umut, Belediye Orkestrası Sorumlusu Can Sözer ve sahne alacak sanatçı ve gruplarının

hazır bulunduğu basın toplantısında, “3. Kıbrıs Türk Müzik Sanatçıları Şöleni” ile ilgili bilgi verildi.

Basın toplantısında, şölenle, Kıbrıs Türk sanatçıları (Bahar Gökhan, Umut Albayarak, Soyhan Bilgier, Mustafa Gürkan,Yıltan Taşcı, Murat Çırakoğlu, Erol Ermetal, Fahriye Özay, Grup Frekans, Gurup SOS,

Grup Rast, Grup Garaj, Grup Sancılı İnek, Grup Çığlık, Grup Prestij, Grup Son Durak, Grup Lift, Grup Kervan, Gurup Dirty Beat) halkla bir araya getirmenin amaçlandığı ifade edildi.

BULUTOĞLULARI: “AMACIMIZ SANATÇILARIMIZI HALKLA BULUŞTURMAK”

LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları, ülkede bir çok sanatçı ve grubun var olduğunu,bu sanatçıları halkla buluşturarak daha çok tanınmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Bulutoğluları ayrıca şölenin uluslararası yarışmalara için de bir hazırlık dönemi olması gerektiğini ifade ederek, müzik şölenine katkıyı artırarak daha canlı daha güzel ve daha geniş olmasını

sağlayacağının sözünü verdi. KKTC’de sanatçı yetiştirmenin kolay bir iş olmadığına dikkat çeken Bulutoğluları, sanatçılarına sahip çıkılarak onlara moral verilmesi gerektiğini söyledi.

KANLI: “KIBRIS TÜRK SANATÇILARINA HER ZAMAN DESTEK VERİYORUZ”

BRT Müzüdü Özer Kanlı da, basın toplantısında Kıbrıslı Türk sanatçıların daha ileri noktalara gelebilmesi ve kendi eserlerini, kendi performanslarını aktarabilmeleri için üstlerine düşen görevi yerine

getirdiklerini söyledi.

Kanlı, kurum olarak, Hafif Müzik Beste Yarışması, Türk Sanat Müziği Beste Yarışması yaptıklarına ve Bayrak Türk Müziği Kanalı yanında bir kanalı da pop müziğine ve Kıbrıs Türk sanatçılarının eserlerine

ayırdıklarına dikkat çekti.

Kanlı, BRT’nin şölene gereken desteği verecekğini de ifade etti ve Kıbrıs Türk sanatçısına olanaklar dahilinde imkan sağlamaya ve sanatçıların sunacakları projeleri değerlendirmeye açık olduklarını

kaydetti.



