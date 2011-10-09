Cannes'da dünya film ve televizyon endüstrisi ile buluşan Türk dizileri, başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak üzere, Kuzey Afrika, Vietnam, Malezya, Endonezya ve Singapur'a kadar pek çok dünya ülkesiyle satış için ön görüşme yaptı.



MUHTEŞEM YÜZYIL VE KURTLAR VADİSİ İLGİ ODAĞI OLDU



Türk yapımcıları ve televizyonları MIPCOM'a ilk kez İTO çatısı altında düzenlenen bir organizasyonla katıldı. 25 Türk dizi ve sinema yapımcısı şirketin dünya film ve televizyon endüstrisi ile buluştuğu fuarda Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi dizisi yabancı televizyonların ilgi odağı oldu.



MUHTEŞEM YÜZYIL 22 ÜLKEYE SATILDI



6 aydır pek çok fuara katılan Show TV'nin iddialı dizisi Muhteşem Yüzyıl dizisi 22 ülkeye satıldı. Dizi başta Ortadoğu olmak üzere Azerbaycan, Slovenya, Slovakya, Karadağ, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Bosna, Kosova,Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Macaristan, Makedonya, Kazakistan, Afganistan, Rusya, Arnavutluk, Japonya'da 22 Aralık'tan itibaren gösterilmeye başlanacak.



YENİ HEDEF AB ÜLKELERİ



Ortadoğu, Balkanlar, Rusya ve Uzakdoğu pazarına giren dizinin yeni hedefi AB ülkeleri.