21.Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 12-23 Aralık'ta

Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 12 - 23 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, konunun serbest olduğu yarışma için son eser kabul tarihinin 2 Kasım Çarşamba olduğu ve eserlerin mesai saatleri içerisinde Atatürk Kültür Merkezi’ne “Alındı

Belgesi” karşılığı teslim edilmesi gerektiği anımsatıldı.

Yarışmanın bu yılki seçici kurulu üyelerinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Çetin Ergand, Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Oktay Çolak ve Kıbrıslı Fotoğraf Sanatçısı Hasan

Hüseyin olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, yarışmaya 17 yaşını doldurmuş KKTC uyruklu her fotoğraf çalışanının katılabileceği belirtildi.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve şartnamenin Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden veya AKM’den (22 75 456, kulturdairesi@yahoo.com) temin edilebileceği kaydedildi.