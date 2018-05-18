18-24 MAYIS MÜZELER HAFTASI… ATAOĞLU: “YIL SONUNA KADAR 4 MÜZE AÇILACAK

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, müzeler için sürekli projeler ürettiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 4 müze daha açacaklarını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlığının artık modern müzecilik konusunda dünyayla eş seviyede çalışmalar yaptığını belirterek, bu çalışmalara her geçen gün yenilerini eklediklerini ifade etti

Ataoğlu, mesajında müzelerin köklü geçmişi yaşatan en önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu ve doğal güzellikleri itibariyle tarihin en eski medeniyetlerinden binlerce parçayı bağrında barındırdığına ve tarihi eser zenginliği açısından da oldukça zengin olduğuna dikkat çekti.

Kültürel değerlerin sergilendiği müzelerin geçmişle gelecek arasında köprü kuran birer medeniyet aynası olduğunu belirten Ataoğlu “İnsanlık için birer tarihi bellek değeri taşıyan müzeleri çoğaltmak ve zenginleştirerek kaliteyi artırmak önemli bir görevdir. Bakanlığımız her alanda olduğu gibi bu alanda da önemli hizmetler yapmaktadır” dedi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde 29 müze bulunduğunu ve bu sayının artırılması için çalışıldığını ifade eden Bakan Ataoğlu, yakın zamanda İskele’ye 27 yıl sonra Arkeoloji Müzesi’ni kazandırdıklarını vurguladı.

Bu yıl sonuna kadar ülkede dört yeni müze daha açılacağını açıklayan Ataoğlu, geçen yıl müze ziyaretçi sayısının bir milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

Ataoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz yaklaşık iki yıl içinde ülkemize müze kazandırma adına sürekli projeler üretiyoruz. Güzelyurt Doğa Müzesi restore edilmiş, yeni yüzüyle ziyaretçisiyle buluşmuş durumdadır. Güzelyurt’ta atıl duran Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restorasyonunu başlattık. Lefke’deki tarihi Vasıf Palas binasında başlayan restorasyon çalışmaları sonrasında iç düzenlemesi yapılacak ve burası da ziyaretçisiyle buluşacak.

Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin projesi hazırlandı, ihale sürecine geçildi. Gazimağusa bölgemizdeki Şömineli Ev ile Namık Kemal Müzesi, Lefkoşa’daki Lüzinyan Evi ve Büyükkonuk İkon Müzesi çalışmalarında sona gelindi. Bu yıl içinde bu 4 eserimizin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz.”