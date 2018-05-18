Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102409
ALTIN
186.438
DOLAR
4.4845
STERLİN
6.0481
EURO
5.2770
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI...
Hava sıcaklığı yükselecek
HAVA SICAKLIĞI YÜKSELECEK
Dereboyundaki yangın korkuttu
DEREBOYUNDAKİ YANGIN KORKUTTU
UBP Girne Milletvekili Berova: “İstifa et!”
“İSTİFA ET!’’
banner256

18.24 Mayıs Müzeler Haftası...

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  müzeler için sürekli projeler ürettiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 4 müze daha açacaklarını açıkladı.

18.24 Mayıs Müzeler Haftası...

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  müzeler için sürekli projeler ürettiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 4 müze daha açacaklarını açıkladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 16:57
18.24 Mayıs Müzeler Haftası...

18-24 MAYIS MÜZELER HAFTASI… ATAOĞLU: “YIL SONUNA KADAR 4 MÜZE AÇILACAK

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  müzeler için sürekli projeler ürettiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 4 müze daha açacaklarını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlığının  artık modern müzecilik konusunda dünyayla eş seviyede çalışmalar yaptığını belirterek, bu çalışmalara her geçen gün yenilerini eklediklerini ifade etti 

Ataoğlu, mesajında müzelerin köklü geçmişi yaşatan en önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı. 

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu ve doğal güzellikleri itibariyle tarihin en eski medeniyetlerinden binlerce parçayı bağrında barındırdığına ve tarihi eser zenginliği açısından da oldukça zengin olduğuna dikkat çekti. 

Kültürel değerlerin sergilendiği müzelerin geçmişle gelecek arasında köprü kuran birer medeniyet aynası olduğunu belirten Ataoğlu “İnsanlık için birer tarihi bellek değeri taşıyan müzeleri çoğaltmak ve zenginleştirerek kaliteyi artırmak önemli bir görevdir. Bakanlığımız her alanda olduğu gibi bu alanda da önemli hizmetler yapmaktadır” dedi. 

banner277
Son yıllarda  müzelere yenilerini kazandırmak, var olan müzelerin de gelişim sürecini hızlandırmak üzere önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ataoğlu, ülkedeki tüm müzelerin bulundukları yerlerin kültür ve sanat merkezi haline gelmesi yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. 

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde 29 müze bulunduğunu ve bu sayının artırılması için çalışıldığını ifade eden Bakan Ataoğlu, yakın zamanda İskele’ye 27 yıl sonra Arkeoloji Müzesi’ni kazandırdıklarını  vurguladı.

Bu yıl sonuna kadar ülkede dört yeni müze daha açılacağını açıklayan Ataoğlu, geçen yıl  müze ziyaretçi sayısının bir milyonun üzerine çıktığını bildirdi. 

Ataoğlu sözlerine şöyle devam etti: 

“Göreve geldiğimiz yaklaşık iki yıl içinde ülkemize müze kazandırma adına sürekli projeler üretiyoruz. Güzelyurt Doğa Müzesi restore edilmiş, yeni yüzüyle ziyaretçisiyle buluşmuş durumdadır. Güzelyurt’ta atıl duran Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restorasyonunu başlattık. Lefke’deki tarihi Vasıf Palas binasında başlayan restorasyon çalışmaları sonrasında iç düzenlemesi yapılacak ve burası da ziyaretçisiyle buluşacak. 

Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin projesi hazırlandı, ihale sürecine geçildi. Gazimağusa bölgemizdeki Şömineli Ev ile Namık Kemal Müzesi, Lefkoşa’daki Lüzinyan Evi ve Büyükkonuk İkon Müzesi çalışmalarında sona gelindi. Bu yıl içinde bu 4 eserimizin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
4YenimüzeAçılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KTGB ve ESK'ten Lefkoşa günlük yaşam konulu ortak fotoğraf sergisi"
"KTGB ve ESK'ten Lefkoşa günlük yaşam konulu ortak fotoğraf sergisi"
Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor...
Girne Belediyesi turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor...
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Portfolyo Ve Meslek Tanıtım Günleri Düzenliyor...
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Portfolyo Ve Meslek Tanıtım Günleri Düzenliyor...
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Müzik Bölümü Öğrencileri, Algım Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti
Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.
Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği Çocuk ekibi, İzmir Seferihisar’da düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali – Teos Şenliğine katıldı.
KKTC yayınları İzmir kitap fuar'ında!
KKTC yayınları İzmir kitap fuar'ında!
Lefke'de yeni müze restoranu 6 ayda tamamlanacak...
Lefke'de yeni müze restoranu 6 ayda tamamlanacak...
KTEV Dans Şöleni Cuma günü yapılıyor..
KTEV Dans Şöleni Cuma günü yapılıyor..
İki toplumlu kültürel miras etkinliği Martinengo Kalesi’nden başlayacak.
İki toplumlu kültürel miras etkinliği Martinengo Kalesi’nden başlayacak.
“Üç Ressam Üç Ritim” Sergisi Açıldı!
“Üç Ressam Üç Ritim” Sergisi Açıldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim