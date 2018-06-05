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Sümer Erek’in “... Yaşatma…” İsimli Enstalasyon Çalışması Yarın Lefkoşa AKM’de

Sanat hayatını İngiltere’de sürdüren Sümer Erek, bu yılın Şubat ayında Brüksel’de Höte Galeri’de gerçekleştirilen ‘Yaşanmamış Günler’ sergisinin devamı niteliğindeki ‘…yaşatma…’ enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmasını yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıyor.

Sümer Erek’in “... Yaşatma…” İsimli Enstalasyon Çalışması Yarın Lefkoşa AKM’de

Sanat hayatını İngiltere’de sürdüren Sümer Erek, bu yılın Şubat ayında Brüksel’de Höte Galeri’de gerçekleştirilen ‘Yaşanmamış Günler’ sergisinin devamı niteliğindeki ‘…yaşatma…’ enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmasını yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıyor.

05 Haziran 2018 Salı 09:21
Sümer Erek’in “... Yaşatma…” İsimli Enstalasyon Çalışması Yarın Lefkoşa AKM’de

Sanat hayatını İngiltere’de sürdüren Sümer Erek, bu yılın Şubat ayında Brüksel’de Höte Galeri’de gerçekleştirilen ‘Yaşanmamış Günler’ sergisinin devamı niteliğindeki ‘…yaşatma…’ enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmasını yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıyor.

Sergi, 1976-1979 yılları arasında Türkiye’de öğrenin görürken öldürülen Kıbrıslı Türk öğrenciler Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil’in portrelerinden yola çıkılarak üretilen eserlerden oluşuyor.

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Yarın ve Perşembe günleri açık olacak sergi için açılış ve resepsiyon düzenlenmeyecek.

Sergi, yarın 17.00-20.30 ve perşembe günü 10.00-20.30 saatleri arasında, Lefkoşa AKM salonunda ziyaret edilebilecek.

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Son Güncelleme: 05.06.2018 13:01
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