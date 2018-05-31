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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibi “Bir Orman Masalı” Adlı Oyunu Sahneleyecek...

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çocuk ekibi, 1 Haziran Dünya Çocuk günü dolayısıyla “Bir Orman Masalı” adlı müzikli oyunu sahneleyecek. 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibi “Bir Orman Masalı” Adlı Oyunu Sahneleyecek...

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çocuk ekibi, 1 Haziran Dünya Çocuk günü dolayısıyla “Bir Orman Masalı” adlı müzikli oyunu sahneleyecek. 

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibi “Bir Orman Masalı” Adlı Oyunu Sahneleyecek...

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çocuk ekibi, 1 Haziran Dünya Çocuk günü dolayısıyla “Bir Orman Masalı” adlı müzikli oyunu sahneleyecek. 
Deniz Çakır eğitmenliğinde hazırlanan oyun, 2 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alacak. 
Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, oyunda sezon boyunca çalışmalarını sürdüren ilkokul çağındaki çocuklar rol alacak. 
Ormanda geçen hikâyeler etrafında sevginin ve paylaşmanın önemini vurgulayan “Bir Orman Masalı” oyununu, Deniz Çakır yazıp yönetti.

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Oyunun dekor-kostüm-masklarını Özlem Deniz Yetkili, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini Mehmet Demir yaptı. 
Çalışma süreci boyunca Akıle Kıvanç, eğitmen Deniz Çakır’ın asistanlığını üstlendi. 
“Bir Orman Masalı” oyunu, ücretsiz sahnelenecek. 
 


Son Güncelleme: 31.05.2018 14:20
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