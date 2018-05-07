LBO halk müziği konseri yarın akşam!

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:53
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu’nun yarın akşam LTB Binası otoparkında gerçekleştirilmesi planlanan halk müziği konseri, olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Maarif Koleji (Okullar Yolu) Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda yapılacak.
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