LBO halk müziği konseri yarın akşam!

:26:00 LBO HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ TMK RAUF RAİF DENKTAŞ KÜLTÜR SALONU’NDA Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu’nun yarın akşam LTB Binası otoparkında gerçekleştirilmesi planlanan halk müziği konseri, olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Maarif Koleji (Okullar Yolu) Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda yapılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, halka açık olan LTB Halk Müziği Konseri saat 20.30’da başlayacak.



Konserde, Kıbrıs türkülerinin yanısıra Kırıkkale, Lüleburgaz, Bursa, Erzurum, Çavuşlu, Görele ve Tekirdağ yörelerinde de türküler seslendirilecek.