Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Eğitmenlerin Yetiştirilmesi Programını Desteklemek Amacıyla Seminer Düzenlenecek

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, eğitmenlerin yetiştirilmesi programını desteklemek amacıyla seminer düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Türkiye'deki Halk Oyunları ve Kıbrıs Türk Halk Danslarının Yönetim, İcra Ve Organizasyon Açısından Karşılaştırmalı Analizi” konulu seminer, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Kurtişoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı seminere katılanlara, belge verilecek . Bu belgeler ilerleyen dönemlerde açılacak olan "C lisans" ve "B lisans" eğitmenlik belgesi kursları için kullanılabilecek.

