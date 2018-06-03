banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Ercan'da uyuşturucu
ERCAN'DA UYUŞTURUCU
Dikkat! Bu yol trafiğe kapatıldı
TRAFİĞE KAPALI YOL
Saffet Soykal yaşamını yitirdi
SAFFET SOYKAL YAŞAMINI YİTİRDİ
banner282

"GİBETSU Çocuk Ekibi “Benim Güzel Burnum” Adlı Oyunu İzleyicilere Sundu"

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) çocuk ekibi, Ahmet Önal’ın yazdığı “Benim Güzel Burnum” adlı oyunu izleyicilere sundu. 

"GİBETSU Çocuk Ekibi “Benim Güzel Burnum” Adlı Oyunu İzleyicilere Sundu"

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) çocuk ekibi, Ahmet Önal’ın yazdığı “Benim Güzel Burnum” adlı oyunu izleyicilere sundu. 

03 Haziran 2018 Pazar 10:00
"GİBETSU Çocuk Ekibi “Benim Güzel Burnum” Adlı Oyunu İzleyicilere Sundu"

 Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) çocuk ekibi, Ahmet Önal’ın yazdığı “Benim Güzel Burnum” adlı oyunu izleyicilere sundu. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  İsmihan Yorgancı’nın yönettiği oyun Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda dün akşam sahnelendi.

Oyun yönetmeni İsmihan Yorgancı konuşmasında bir yıl boyunca güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, çocuklara ve çocuklarını tiyatroya yönlendiren ailelerine teşekkür etti. 

banner277

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de oyun sonunda çocuklara katılım belgelerini vererek, bir yıl boyunca çalışmaları sonucunda sergiledikleri oyun nedeniyle hem çocukları hem de eğitmenleri İsmihanYorgancı’yı tebrik etti. 

GİBETSU çocuk ekibi, yeni sezon çalışmalarına Eylül ayında başlayacak. 
 


banner288
Son Güncelleme: 03.06.2018 14:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibi “Bir Orman Masalı” Adlı Oyunu Sahneleyecek...
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibi “Bir Orman Masalı” Adlı Oyunu Sahneleyecek...
“Buğday” Filmi Ücretsiz Gösterilecek"
“Buğday” Filmi Ücretsiz Gösterilecek"
Çocukluğunu al da gel...
Çocukluğunu al da gel...
LBO halk müziği konseri yarın akşam!
LBO halk müziği konseri yarın akşam!
Edip Akbayram Girne'de konser verecek...
Edip Akbayram Girne'de konser verecek...
 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak...
 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak...
İki kişilik hırgür Berlin'de sahnelenecek...
İki kişilik hırgür Berlin'de sahnelenecek...
"Arı . Çiçek, Bal” Konulu Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu"
"Arı . Çiçek, Bal” Konulu Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu"
Kozanköy Eko Fest Hafta Sonu…
Kozanköy Eko Fest Hafta Sonu…
Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Eğitmenlerin Yetiştirilmesi Programını Desteklemek Amacıyla Seminer Düzenlenecek
Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Eğitmenlerin Yetiştirilmesi Programını Desteklemek Amacıyla Seminer Düzenlenecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim