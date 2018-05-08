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“Buğday” Filmi Ücretsiz Gösterilecek"

KISBÜ ÖDÜLLÜ YÖNETMEN SEMİH KAPLANOĞLU’NU AĞIRLIYOR

“Buğday” Filmi Ücretsiz Gösterilecek"

KISBÜ ÖDÜLLÜ YÖNETMEN SEMİH KAPLANOĞLU’NU AĞIRLIYOR

08 Mayıs 2018 Salı 12:14
“Buğday” Filmi Ücretsiz Gösterilecek"


KISBÜ ÖDÜLLÜ YÖNETMEN SEMİH KAPLANOĞLU’NU AĞIRLIYOR

Ödüllü Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun, Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar ortak yapımı “Buğday” filmi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) öncülüğünde KKTC’de sinemaseverlerle buluşuyor.
KISBÜ, Yunus Emre Enstitüsü ve City Mall AVM - Cinemall katkılarıyla Perşembe günü, Lefkoşa Ortaköy Lemar’da saat 18:15’te ücretsiz gösterim, saat 20:00’de ise söyleşi yapılacak.
Cuma günü ise Gazimağusa City Mall AVM – Cinemall’da saat 18:00’de söyleşi saat 20:00’de ise gösterim olacak.
Söyleşinin Moderatörlüğünü KISBÜ Üniversitesi Prof. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu yürütecek. Film gösterimi ve söyleşisi sanatseverlere ücretsiz sunulacak.
KISBÜ’den yapılan açıklamaya göre, KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, her zaman sanata ve sanatçılara yeni ufuklar açmasında katkı sağlayan kuruluşlara destek verdiklerini, değerli bir filmi KKTC’de sanatseverlere ücretsiz izletebilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Tümer, Türk sinemasına sağlanan katkıların, yeni yönetmenlerin, yeni dehaların ve ülkeyi gururlandıracak yeni uluslararası ödüller anlamına geldiğinin ifade ederek, sanatseverleri etkinliğe davet etti.
SEMİH KAPLANOĞLU KİMDİR?
4 Nisan 1963 İzmir doğumlu olan Kaplanoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 1984 yılı mezunu. Senarist, yönetmen, öykü yazarı ve aynı zamanda şair olan Kaplanoğlu’nun çok ödülü bulunuyor.
“BUĞDAY”
Açıklamaya göre, birçok sembol ve metaforla zenginleşen, orijinal dili İngilizce olan Buğday filminin çekimleri, Türkiye, ABD ve Almanya'nın farklı şehirlerinde siyah beyaz olarak gerçekleştirildi. Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor. Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar ortak yapımı “Buğday”ın başrollerini Jean-MarcBarr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur paylaşıyor.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 15:23
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BUĞDAĞFilmiücretsiz
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