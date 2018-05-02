Bellapais Uluslararası Müzik Festivali 17 Mayıs’ta Başlayacak...

Kuzey Kıbrıs Müzik Vakfı organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın himayelerinde 22’incisi düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 17 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak.
Festival KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şef Artun Hoinic yönetiminde sunacağı konser ile başlayacak.
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN SANATÇILAR SAHNE ALACAK
KKTC'nin yanı sıra, Türkiye, Fransa, Rusya, İtalya, Suriye, Litvanya’dan da sanatçıların katılacağı geleneksel festivalde, tüm konserler 20.30'da başlayacak. 24-25 Mayıs’taki konser saati ise 21:00 olacak.
Festivale katılmak isteyen müzikseverler, konser biletlerini Bellapais Manastırı gişesinden ve konser akşamı girişten temin edebilecek.
Açılış ve kapanış dışındaki tüm resital ve konserler öğrencilere ücretsiz olacak. Festival her zaman olduğu gibi KKTC'nin turizm başkenti olarak bilinen Girne'de bulunan tarihi Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek
PROGRAM
“Festival programı:
17 Mayıs
AÇILIŞ GALA KONSERİ
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ O R K E S T R A S I
Şef: Artun HOINIC
Solist: Martynas LEVİCKİS ( Akordiyon ) KKTC/TÜRKİYE /LİTVANYA
24-25 Mayıs
” TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARMONİ MIZIKASI” Konseri
Şef : Tarık TAL ( Bando Binbaşı )
Solist: Rüya TANER (Piyano/Piano)
28 Mayıs
PİYANO RESİTALİ……………………………FRANSA
Maxime ZECCHİNİ
1 Haziran
VİYOLONSEL-PİYANO RESİTALİ……….TÜRKİYE-RUSYA
Ali SAK ( Viyolonsel) / Mirella PETROVA (Piyano)
3 Haziran
FLÜT-PİYANO RESİTALİ ………………………… İTALYA
Alessandro CROSTA ( Flüt )/ Nadia TESTA (Piyano)
7 Haziran
KEMAN - PİYANO RESİTALİ ……………………… FRANSA
Gernot WINISCHHOFER ( Keman )
Betrand GİRAUD
(Piyano )
10 Haziran 2018 ” ADA’ nın rüyası “ GENÇLİK KONSERİ “
Deniz BESİM ( Piyano/Piano) )…………..KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Tambi CİMUK (Piyano / Piano) ……………………………………………….SURİYE
İlayda ERTEN ( Flüt/Flute)………………KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Gülnare ÖZDEMİR (Piyano eşlik/Piano accomp. )…AZERBAYCAN
Princess Galyani Vadhana Ins_tute of Music students Banghok / THAİLAND
PİYANO DÖRTLÜSÜ
Yanini PONGPAKATİEN ( Keman / Violin )
Chamamas KAEWBUADEE ( Viola /Viola )
Wathusiri KARAWAPONG ( Kontrabas / Double Bass)
Nardvadee
SUTHİSOMBOON
( Piyano)
12 Haziran
“OLTEN YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ “ KONSERİ/ …..TÜRKİYE
“ OLTEN STRING QUART ET “ CONCERT
Eren KUŞTAN ( 1. Keman /1st Violin )
Gülce KARAGÖZCÜK / 2. Keman / 2nd Violin )
Ercan ATASOY ( Viyola / Viola )
Beste BAŞCI ( Viyolonsel / Cello )
21 -22 Haziran
21 Haziran “ DÜNYA MÜZİK GÜNÜ “
FESTİVAL KAPANIŞ KONSERİ
“ KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ BANDOSU “ KONSERİ
Şef: Kaya AYDOĞDU ( Bando Albay )”