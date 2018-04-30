Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Cello & Piano Resitali İle Devam Ediyor!

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Çarşamba akşamı verilecek “Cello & Piano Resitali” ile devam ediyor.



Bellapais Manastırı’nda yer alan Festival, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ile Deniz Plaza ana sponsorluğunda ve Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.



Festival çerçevesinde Cello & Piano Resitali verecek olan çellist Püren Eda Gözer ve piyanist Yuliya Starastsenkava, Schumann, Beethoven ve Piazzola’nın eserlerini seslendirecek.



Festival çerçevesinde Cumartesi akşamı ise, Fransız şef Chloé van Soeterstede yönetiminde ve Berlin Filarmoni Orkestrası solist çellisti Knut Weber’in solist olarak yer alacağı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verecek.



Tüm konserlere giriş için biletler 40 TL’den Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve konser girişinden temin edilebilir.





