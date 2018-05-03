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"Arı . Çiçek, Bal” Konulu Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu"

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin liselerarası “Arı, Çiçek, Bal” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

"Arı . Çiçek, Bal” Konulu Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu"

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin liselerarası “Arı, Çiçek, Bal” konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:58
"Arı . Çiçek, Bal” Konulu Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu"

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin liselerarası “Arı, Çiçek, Balkonulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

4 okuldan 32 öğrencinin 155 fotoğrafla katıldığı yarışmada 8 öğrenciye 100’er Euro para ödülü ve 25 öğrenciye de mansiyon ödülü verildi.

Açıklamaya göre, Emrullah Öz (Sedat Simavi EML), Meryem Özkarsıyakalı (Sedat Simavi EML), 
Havva Nur Ecevit (Namık Kemal Lisesi), Asyanur Ecevit (Namık Kemal Lisesi), Merve Türkseven (Türk Maarif Koleji), Fendiye Aydoğdu (TED Kuzey Kıbrıs Koleji), İlayda Tüccaroğlu (Necat British College) para ödülüne layık görüldü.

Mayıs ayı sonunda yapılacak ödül töreni ve fotoğraf sergisinde her öğrencinin bir fotoğrafının sergileneceği belirtildi.

 


Son Güncelleme: 03.05.2018 20:12
Anahtar Kelimeler:
ArıÇiçekBalKonuluLiselerARASIFotoğrafYarışması
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